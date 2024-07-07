Погода в Одесі: наскільки «спекотний» прогноз на 8 липня

Завтра, у понеділок, 8 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. Опадів не очікується, прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 8 липня
В Одесі у понеділок мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 32-34°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 липня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень повітря прогріється до 32-37°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової