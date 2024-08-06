Температура морской воды в Одессе сегодня, 6 августа: будет ли комфортно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура воды в Одессе составляет 17-18°C. Эта температура является несколько прохладной для длительных погружений, но купаться в ней все же можно (напомним, что нормальной температурой морской воды, при которой можно купаться, считается 18°C).

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидается кратковременный дождь и гроза. В то же время воздух днем прогреется до 25-27°C.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: