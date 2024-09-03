Температура морської води в Одесі сьогодні, 3 вересня: можна купатися

Сьогодні в Одесі та Одеській області очікується комфортна тепла погода, вдень 28-30°C. Радує, що і морська вода не остигає – купальний сезон триває.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 3 вересня, температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 22-23°C.
А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля Одеси прогріється до 24.2°C.
Згідно з прогнозом, в найближчі дні значення температури води в Одесі буде достатньо відчутно зменшаться і через 10 днів складе 21.8°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: