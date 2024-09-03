Температура морской воды в Одессе сегодня, 3 сентября: можно купаться

Сегодня в Одессе и Одесской области ожидается комфортная теплая погода, днем 28-30°C. Радует, что и морская вода не остывает — купальный сезон продолжается.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 3 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит 22-23°C.
А по данным ресурса Seatemperature, Черное море у Одессы прогреется до 24.2°C
Согласно прогнозу, в ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет достаточно ощутимо уменьшатся и через 10 дней составит 21.8°C.
Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: