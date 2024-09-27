Температура морської води в Одесі сьогодні, 27 вересня: бадьорить

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п’ятницю, 27 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси прогрілася до 20-21°С.

Водночас ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 20,7°C. Вода прохолодна і бадьорить, але для багатьох людей вона досить комфортна для купання.

За прогнозами найближчими днями температура води в Одесі досить істотно знизиться і через 10 днів становитиме 18,7°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: