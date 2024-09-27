Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 27 сентября: бодрящая

Температура морской воды в Одессе сегодня, 27 сентября: бодрящая

Сентябрь дарит нам еще один теплый день и возможность насладиться пляжным отдыхом.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 27 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы прогрелась до 20-21°С.

При этом ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 20,7°C. Вода прохладная и бодрящая, но для многих людей она достаточно комфортна для купания.

По прогнозам в ближайшие дни температура воды в Одессе достаточно существенно понизится и через 10 дней составит 18,7°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: 

вода

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Редакция ПРОФИЛЬ
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