Температура морской воды в Одессе сегодня, 27 сентября: бодрящая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 27 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы прогрелась до 20-21°С.

При этом ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 20,7°C. Вода прохладная и бодрящая, но для многих людей она достаточно комфортна для купания.

По прогнозам в ближайшие дни температура воды в Одессе достаточно существенно понизится и через 10 дней составит 18,7°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: