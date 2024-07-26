Прогноз синоптиків на 27 липня: ще більше дощів чи вже буде сонце?

Завтра, у суботу, 27 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області не очікується істотних опадів та має потеплішати.
Прогноз погоди в Одесі на 27 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 29-31°C.
Температура морської води 25-26°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 липня
По Одеській області завтра очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 27-32°C.
На автошляхах області видимість добра.