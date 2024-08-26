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Температура морської води в Одесі сьогодні, 26 серпня: найкомфортніша

Температура морської води в Одесі сьогодні, 26 серпня: найкомфортніша

Серпневе сонце продовжує розпалювати повітря в нашому регіоні. «Одесская жизнь» розповідає, якою буде температура води в Чорному морі та водоймах Одеської області в понеділок, 26 серпня.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля берегів Одеси, як і днем раніше, обіцяє бути не нижчою за 24-25°С.

Аналогічні дані наводить і ресурс Seatemperature, згідно з якими Чорне море поблизу Одеси прогріється до 25°С. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.

Таблиця з поточними погодними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону:

вода

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