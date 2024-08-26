Температура морской воды в Одессе сегодня, 26 августа: самая комфортная

Августовское солнце продолжает накалять воздух в нашем регионе. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура воды в Черном море и водоемах Одесской области в понедельник, 26 августа.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у берегов Одессы, как и днем ранее, обещает быть не ниже 24-25°С.
Аналогичные данные приводит и ресурс Seatemperature, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25°С. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.
Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: