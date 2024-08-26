Температура морской воды в Одессе сегодня, 26 августа: самая комфортная

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у берегов Одессы, как и днем ранее, обещает быть не ниже 24-25°С.

Аналогичные данные приводит и ресурс Seatemperature, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25°С. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: