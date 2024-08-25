Температура морської води в Одесі сьогодні, 25 серпня: чи варто купатися

За прогнозами синоптиків, спека поки не поспішає залишати Одесу та область. Відповідно, і морська вода біля одеського узбережжя швидко не охолоне. Якою ж вона буде сьогодні, у неділю, 25 серпня?
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля берегів Одеси, як і на день раніше, обіцяє бути не нижче 24-25°С.
Аналогічні дані наводить і ресурс Seatemperature, згідно з якими Чорне море поблизу Одеси прогріється до 25°С.
Нагадаємо, що вода такої температури цілком зручна для купання.
На Одещині найтепліша вода напередодні була в озері Кагул – 27,1°C. А найхолодніша – у Куяльницькому лимані: лише 23,9°C.
Таблиця з поточними погодними даними та тенденціями загалом у деяких містах регіону:
Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі та області прогріється до 30-35°С.
Автор фото: Олександр Бурлак