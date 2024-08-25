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Температура морської води в Одесі сьогодні, 25 серпня: чи варто купатися

Температура морської води в Одесі сьогодні, 25 серпня: чи варто купатися

За прогнозами синоптиків, спека поки не поспішає залишати Одесу та область. Відповідно, і морська вода біля одеського узбережжя швидко не охолоне. Якою ж вона буде сьогодні, у неділю, 25 серпня?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля берегів Одеси, як і на день раніше, обіцяє бути не нижче 24-25°С.

Аналогічні дані наводить і ресурс Seatemperature, згідно з якими Чорне море поблизу Одеси прогріється до 25°С.

Нагадаємо, що вода такої температури цілком зручна для купання.

На Одещині найтепліша вода напередодні була в озері Кагул – 27,1°C. А найхолодніша – у Куяльницькому лимані: лише 23,9°C.

Таблиця з поточними погодними даними та тенденціями загалом у деяких містах регіону:

Температура води на Одещині

Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі та області прогріється до 30-35°С.

Автор фото: Олександр Бурлак

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Редакція ПРОФІЛЬ
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