Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 августа: стоит ли купаться

Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 августа: стоит ли купаться

По прогнозам синоптиков, жара пока не спешит покидать Одессу и область. Соответственно, и морская вода у одесского побережья быстро не остынет. Какой же она будет сегодня, в воскресенье, 25 августа?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у берегов Одессы, как и днем ранее, обещает быть не ниже 24-25°С.

Аналогичные данные приводит и ресурс Seatemperature, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25°С.

Напомним, что вода такой температуры вполне комфортна для купания.

В Одесской области самая теплая вода накануне была в озере Кагул – 27,1°C. А самая холодная – в Куяльницком лимане: всего 23,9°C.

Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона:

Температура воды в Одесской области

Напомним, сегодня днем воздух в Одессе и области прогреется до 30-35°С.

Автор фото: Александр Бурлак

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Редакция ПРОФИЛЬ
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