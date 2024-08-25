Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 августа: стоит ли купаться

По прогнозам синоптиков, жара пока не спешит покидать Одессу и область. Соответственно, и морская вода у одесского побережья быстро не остынет. Какой же она будет сегодня, в воскресенье, 25 августа?
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у берегов Одессы, как и днем ранее, обещает быть не ниже 24-25°С.
Аналогичные данные приводит и ресурс Seatemperature, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25°С.
Напомним, что вода такой температуры вполне комфортна для купания.
В Одесской области самая теплая вода накануне была в озере Кагул – 27,1°C. А самая холодная – в Куяльницком лимане: всего 23,9°C.
Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона:
Напомним, сегодня днем воздух в Одессе и области прогреется до 30-35°С.
Автор фото: Александр Бурлак