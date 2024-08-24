Погода в Одесі 25 серпня: чи можна планувати похід на пляж

Завтра, в неділю, 25 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається спекотна погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 25 серпня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 30-35°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 серпня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-25°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Олександра Бурлака