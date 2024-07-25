Температура морської води в Одесі сьогодні, 25 липня: купатися комфортно

Температура морської води в Одесі сьогодні, 25 липня: купатися комфортно

Для любителів пляжного відпочинку зараз ідеальні умови – температура води практично зрівнялася з температурою повітря. “Одеське Життя” розповідає, якою буде вода у водоймах Одеської області в четвер, 25 липня 2024 року.

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 23 липня, температура морської води в Одесі становить 27.0°C. Вважається, що це – ідеальні умови, за яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні в Одесі денна температура буде в межах 26-28°С.

Згідно з прогнозом, у найближчі 5-6 днів температура води в Одесі стане нижчою, ніж сьогодні, але через 10 днів усе-таки незначно зросте, її значення становитиме 27.8°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогоднішній день:

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