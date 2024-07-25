Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 июля: купаться комфортно

Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 июля: купаться комфортно

Для любителей пляжного отдыха сейчас идеальные условия — температура воды практически сравнялась с температурой воздуха. «Одесская Жизнь» рассказывает, какой будет вода в водоемах Одесской области в четверг, 25 июля 2024 года.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 23 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.0°C. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня в Одессе дневная температура будет в пределах 26-28°С.

Согласно прогнозу, в ближайшие 5-6 дней температуры воды в Одессе станет ниже чем сегодня, но через 10 дней все-таки незначительно вырастет, ее значение составит 27.8°C

Температура воды в курортных местах Одесской области на сегодняшний день:

вода

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