Температура морской воды в Одессе сегодня, 25 июля: купаться комфортно

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 23 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.0°C. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня в Одессе дневная температура будет в пределах 26-28°С.

Согласно прогнозу, в ближайшие 5-6 дней температуры воды в Одессе станет ниже чем сегодня, но через 10 дней все-таки незначительно вырастет, ее значение составит 27.8°C

Температура воды в курортных местах Одесской области на сегодняшний день: