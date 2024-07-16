Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 липня: ідеально не тільки для людей

Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 липня: ідеально не тільки для людей

Одеса живе і радіє літу, незважаючи на обстріли і повітряні тривоги. Море – єдине місце, де ще є шанси врятуватися від пекельної спеки. Морська вода продовжує прогріватися, що робить її комфортною для тривалого купання, але варто врахувати, що “парне молоко” – сприятливе середовище для розвитку хвороботворних бактерій.

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 16 липня, температура морської води в Одесі становить 27.3°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі. Вважається, що це – ідеальні умови, за яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень повітря в Одесі прогріється до 33-35°C.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно зростатиме щонайменше в найближчі 10 днів і сягне значення 28.0°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області:

вода

Фото – Думська

 

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