Температура морской воды в Одессе сегодня, 16 июля: идеально не только для людей

Температура морской воды в Одессе сегодня, 16 июля: идеально не только для людей

Одесса живет и радуется лету, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги. Море — единственное место, где еще есть шансы спастись от адской жары. Морская вода продолжает прогреваться, что делает ее комфортной для длительного купания, но стоит учесть, что «парное молоко» — благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 16 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.3°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух в Одессе прогреется до 33-35°C.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно расти как минимум в ближайшие 10 дней и достигнет значения в 28.0°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

вода

Фото — Думская

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