Температура морської води в Одесі сьогодні, 14 вересня: тепла і комфортна

За даними Гідрометцентру, 14 вересня 2024 року, температура морської води в Одесі становитиме 21-22°C. Це комфортна температура для купання, особливо для тих, хто віддає перевагу освіжаючій воді. Вона чудово підходить як для плавання, так і для більш тривалих водних процедур або занять водними видами спорту.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 1-1,5 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області