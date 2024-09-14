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Температура морської води в Одесі сьогодні, 14 вересня: тепла і комфортна

Температура морської води в Одесі сьогодні, 14 вересня: тепла і комфортна

Сьогодні, 14 вересня, у нашому регіоні зберігається доволі комфортна та тепла погода, тому температура морської води біля одеського узбережжя і водоймах області продовжує триматися.

За даними Гідрометцентру, 14 вересня 2024 року, температура морської води в Одесі становитиме 21-22°C. Це комфортна температура для купання, особливо для тих, хто віддає перевагу освіжаючій воді. Вона чудово підходить як для плавання, так і для більш тривалих водних процедур або занять водними видами спорту.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 1-1,5 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області

Температура води в курортних місцях Одеської області

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