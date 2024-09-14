Одеситам обіцяють мокру неділю

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 15 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза. Оголошено штормове попередження.
Одеситів просять бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.
Не залишайте свої авто під деревами та лініями електропередач і обережно пересувайтеся під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.
Прогноз погоди в Одесі на 15 вересня
У Одесі 15 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. Помірний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 22-24°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 вересня
По Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Помірний дощ, вдень місцями значний. Гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень 20-25°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 метрів, вдень видимість під час дощу 1-2 км.