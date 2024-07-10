Температура морської води в Одесі сьогодні, 10 липня: чи потеплішає

В Одесі встановилася майже африканська спека, але одеситів та гостей нашого міста це не зупиняє. Для багатьох купання в морі – найкращий спосіб пережити некомфортні погодні умови. “Одеське Життя” розповідає, на скільки прогрілася вода сьогодні, 10 липня 2024 року.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 10 липня, температура води в Одесі становить 24.9°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день. Цей температурний діапазон визнано оптимальним для тривалого купання.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень повітря прогріється до 34-36°С.
Температура води в курортних місцях Одеської області: