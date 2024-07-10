Температура морської води в Одесі сьогодні, 10 липня: чи потеплішає

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 10 липня, температура води в Одесі становить 24.9°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день. Цей температурний діапазон визнано оптимальним для тривалого купання.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень повітря прогріється до 34-36°С.

Температура води в курортних місцях Одеської області: