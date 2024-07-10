Температура морской воды в Одессе сегодня, 10 июля: станет ли теплее

В Одессе установилась почти африканская жара, но одесситов и гостей нашего города это не останавливает. Для многих купание в море — самый лучший способ пережить некомфортные погодные условия. «Одесская Жизнь» рассказывает, на сколько прогрелась вода сегодня, 10 июля 2024 года.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 10 июля, температура воды в Одессе составляет 24.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания.
В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух прогреется до 34-36°С.
Температура воды в курортных местах Одесской области: