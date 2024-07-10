Температура морской воды в Одессе сегодня, 10 июля: станет ли теплее

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 10 июля, температура воды в Одессе составляет 24.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания.

В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух прогреется до 34-36°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области: