Температура морской воды в Одессе сегодня, 10 июля: станет ли теплее

Температура морской воды в Одессе сегодня, 10 июля: станет ли теплее

В Одессе установилась почти африканская жара, но одесситов и гостей нашего города это не останавливает. Для многих купание в море — самый лучший способ пережить некомфортные погодные условия. «Одесская Жизнь» рассказывает, на сколько прогрелась вода сегодня, 10 июля 2024 года.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 10 июля, температура воды в Одессе составляет 24.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания.

В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух прогреется до 34-36°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

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