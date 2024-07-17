Температура морської води в Одесі 17 липня: чи комфортно купатися сьогодні?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 17 липня 2024 року, температура води у Чорному морі становить 27-28°С.

А спеціалізований ресурс Seatemperature інформує, що температура моря в Одесі сьогодні 27.8°C і купатись у такій воді досить комфортно.

У той же час не варто забувати про те, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

Щодо водойм Одеської області, то сьогодні найтепліша вода в регіоні – 30.9°C – зафіксована в озері Кугурлуй. А найхолодніша – у Лузанівці: тут її температура не перевищує 27°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогоднішній день:

Також нагадаємо, що в Одесі сьогодні вдень повітря прогріється до 35-37°С, а в Одеській області – до 33-38°С, а місцями – і до 41°С.