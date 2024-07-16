Погода в Одесі: чи здасть позиції спека 17 липня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 17 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. Крім того, синоптики попереджають про надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.
Прогноз погоди в Одесі на 17 липня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 26-28°С, вдень 35-37°С.
Температура морської води 27-28°С.
Прогноз погоди по Одеській області на 17 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 24-29°С, вдень 33-38°С, місцями до 41°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової