Температура морской воды в Одессе 17 июля: комфортно ли купаться сегодня?

Изнуряющая африканская жара пока что не спешит покидать Одесский регион, и пляж – одно из немногих мест, где хоть немного можно от нее спастись. А Черное море у одесского побережья остается в состоянии «парное молоко».
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 17 июля 2024 года, температура воды в Черном море составляет 27-28°С.
А специализированный ресурс Seatemperature информирует, что температура моря в Одессе сегодня 27.8°C и купаться в такой воде достаточно комфортно.
В то же время не стоит забывать о том, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.
Что касается водоемов Одесской области, то сегодня самая теплая вода в регионе – 30.9°C – зафиксирована в озере Кугурлуй. А самая холодная – в Лузановке: здесь ее температура не превышает 27°C.
Температура воды в курортных местах Одесской области на сегодняшний день:
Также напомним, что в Одессе сегодня днем воздух прогреется до 35-37°С, а в Одесской области – до 33-38°С, а местами – и до 41°С.