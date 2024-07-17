Температура морской воды в Одессе 17 июля: комфортно ли купаться сегодня?

Температура морской воды в Одессе 17 июля: комфортно ли купаться сегодня?

Изнуряющая африканская жара пока что не спешит покидать Одесский регион, и пляж – одно из немногих мест, где хоть немного можно от нее спастись. А Черное море у одесского побережья остается в состоянии «парное молоко».

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 17 июля 2024 года, температура воды в Черном море составляет 27-28°С.

А специализированный ресурс Seatemperature информирует, что температура моря в Одессе сегодня 27.8°C и купаться в такой воде достаточно комфортно.

В то же время не стоит забывать о том, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

Что касается водоемов Одесской области, то сегодня самая теплая вода в регионе – 30.9°C – зафиксирована в озере Кугурлуй. А самая холодная – в Лузановке: здесь ее температура не превышает 27°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области на сегодняшний день:

Температура воды в курортных местах Одесской области

Также напомним, что в Одессе сегодня днем воздух прогреется до 35-37°С, а в Одесской области – до 33-38°С, а местами – и до 41°С.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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