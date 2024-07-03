Свято вартових неба та День подяки кондиціонерам: свята та події 3 липня

Свята 3 липня

День зенітних ракетних військ ЗСУ

3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил України. Це професійне свято було встановлено у 2011 році наказом Міністерства оборони України. Зенітники разом з іншими військовими захищають повітряний простір над українськими містами та важливими стратегічними об’єктами. Вони відображають авіаційні та ракетні удари окупантів, знищуючи їх повітряні цілі. Завдяки воїнам протиповітряної оборони Україна вигнала російську авіацію зі свого повітряного простору та тримає її на відстані.

Міжнародний день кидання каменю

Це неофіційне свято є платформою для наскального мистецтва, покликаного надихати та поширювати доброту. В останні сім років у цей день тисячі людей по всьому світу беруть участь у глобальному пошуку скарбів, у той час як інші створюють ті ж самі скарби, які шукають.

День подяки кондиціонерам

А ще сьогодні День подяки кондиціонерам. Крім того, що кондиціонери рятують від спеки, вони відіграють важливу роль у підтримці температури у медичних закладах та фільтрації повітря від алергенів. Інститут кондиціювання та охолодження повітря нагадує цим святам власникам кондиціонерів про важливість регулярного очищення та технічного обслуговування своїх пристроїв.

Ось тільки українцям зараз слід економити… Більше подроно «Одеське життя» розповідає про це у статті: Влітку – без кондиціонерів: чому необхідно економити електрику, і як рятуватися від спеки

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

Цього дня рекомендується відмовитися від використання виробів із пластику чи поліетилену та замінити їх альтернативними ЕКО-товарами: паперовими пакетами та стильними сумками багаторазового користування. Пластикові пакети, які майже не розкладаються, становлять серйозну загрозу довкіллю. Щороку один українець використовує близько 500 пакетів з поліетилену, тоді як жителям ЄС потрібно лише 90. Річний обсяг використаних мішечків у світі становить 5 трлн, а води океану через пластикову тару стають важчими на 8 млн тонн. Для розкладання поліетилену потрібно до 200 років, а для пластику – 400. Майже 1 млн. птахів та 100 тис. тварин щорічно помирають від пластикових відходів.

Цей день в історії: пам’ятні дати 3 липня

324 – відбувається битва при Адріанополі;

1528 – Папа Климент VII буллою узаконює орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації;

1885 – українські емігранти створюють у США перше суспільство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»;

1863 – закінчується битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни у ​​США;

1886 – Карл Бенц із Мангайма здійснює перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 – виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 – у продажу з’являються перші телевізори;

1962 – Франція визнає незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловлюється 91% мешканців;

1966 – Франція здійснює випробування ядерної зброї на атоле Муруроа у Французькій Полінезії;

1973 – у Гельсінкі розпочинає роботу Нарада з безпеки та співробітництва в Європі;

1988 – американський крейсер «Вінсеннес» збиває іранський пасажирський літак А300, гине 298 людей.

Хто народився 3 липня