Праздник часовых неба и День благодарения кондиционерам: праздники и события 3 июля

Праздники 3 июля

День зенитных ракетных войск

3 июля в Украине отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины. Этот профессиональный праздник был установлен в 2011 году приказом Министерства обороны Украины. Зенитчики вместе с другими военными защищают воздушное пространство над украинскими городами и важными стратегическими объектами. Они отражают авиационные и ракетные удары оккупантов, уничтожая их воздушные цели. Благодаря воинам противовоздушной обороны Украина выгнала российскую авиацию из своего воздушного пространства и держит ее на расстоянии.

Международный день бросания камня

Этот неофициальный праздник служит платформой для наскального искусства, призванного вдохновлять и распространять доброту. В последние семь лет в этот день тысячи людей по всему миру участвуют в глобальном поиске сокровищ, в то время как другие создают те же сокровища, которые ищут.

День благодарения кондиционерам

А еще сегодня День благодарения кондиционерам. Кроме того, что кондиционеры спасают от жары, они играют важную роль в поддержании температуры в медицинских учреждениях и фильтрации воздуха от аллергенов. Институт кондиционирования и охлаждения воздуха напоминает этим праздникам владельцам кондиционеров о важности регулярной очистки и технического обслуживания своих устройств.

Вот только украинцам сейчас следует экономить… Более подробно «Одесская жизнь» рассказывает об этом в статье: Летом – без кондиционеров: почему необходимо экономить электричество, и как спасаться от жары

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

В этот день рекомендуется отказаться от использования изделий из пластика или полиэтилена и заменить их альтернативными ЭКО-товарами: бумажными пакетами и стильными сумками многоразового пользования. Пластиковые пакеты, которые почти не разлагаются, представляют серьезную угрозу окружающей среде. Ежегодно один украинец использует около 500 пакетов из полиэтилена, тогда как жителям ЕС нужно всего 90. Годовой объем использованных мешочков в мире составляет 5 трлн, а воды океана из-за пластиковой тары становятся тяжелее на 8 млн тонн. Для разложения полиэтилена требуется до 200 лет, а для пластика – 400. Почти 1 млн птиц и 100 тыс. животных ежегодно умирают от пластиковых отходов.

Этот день в истории: памятные даты 3 июля

324 – происходит битва при Адрианополе;

1528 – Папа Климент VII буллой узаконивает орден монахов-капуцинов, главная цель которого – борьба с идеями Реформации;

1885 – украинские эмигранты создают в США первое общество взаимопомощи «Братство святого Николая»;

1863 – заканчивается битва под Геттисбургом – наиболее кровопролитное сражение Гражданской войны в США;

1886 – Карл Бенц из Мангайма совершает первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;

1917 – выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1928 – в продаже появляются первые телевизоры;

1962 – Франция признает независимость Алжира, поскольку на референдуме (1 июля) за это решение высказывается 91% жителей;

1966 – Франция осуществляет испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии;

1973 – в Хельсинки начинает работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;

1988 – американский крейсер «Винсеннес» сбивает иранский пассажирский самолет А300, погибает 298 человек.

Кто родился 3 июля