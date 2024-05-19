Свято святих жінок-мироносиць: день, коли не можна суперечити жінкам

День перших свідків Воскресіння Христа

19 травня за новим та старим календарним стилем – день святих жінок-мироносиць, які стали першими очевидцями воскресіння Христа.

Жінок-мироносиць щороку згадують у третій тиждень після Великодня. Це жінки, які присвятили себе служінню Христу, були поруч з Ним у хвилини розп’яття, підтримували Діву Марію і йшли за Господнім тілом до гробниці. За переказами, їх було багато, але в Писанні згадується сім – свята Марія Клеопова, родичка Йосипа Обручника, свята Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода, сестри Марфа та Марія, які разом зі своїм братом Лазарем були друзями Христа, свята Марія Магдалина, святі Сусанна та Саломія.

Згідно з переказами, після розп’яття Христа жінки прийшли до печери, в якій знаходилося тіло Ісуса, щоб умастити його запашною олією – світом (звідси й назва – «мироносиці»). Але виявилось, що камінь при вході відвалений, гробниця порожня, а пізніше вони побачили воскреслого Ісуса.

Коли Марія Магдалина прийшла до апостолів, то вигукнула: Христос Воскрес!. Вона ж започаткувала традицію подавати червоні яйця. За одним із переказів, Марія Магдалина пішла до імператора Тіберія повідомити, що Христос воскрес. Правителю вона принесла звичайне яйце – з порожніми руками йти не можна було. Але імператор засміявся і сказав: «Це також неможливо, як твоєму білому яйцю перетворитися на червоне». Тієї ж миті яйце почервоніло.

День жінок-мироносиць вважається святом усіх жінок-християнок, віруючі називають його «жіночим днем».

Іоан Готтфський: домігся шанування ікон

А ще 19 травня за новим стилем (1 червня – за старим) – день пам’яті преподобного єпископа Іоанна Готфського.

Іоанн жив у VIII столітті. Він народився в Тавроскіфії, на території сучасного Криму та ще в юності став ченцем. 754 року Івана обрали єпископом у Готфії. Прославився преподобний тим, що досяг іконопочитання. Так, у 780 році він відправив сувій з витягами зі Старого та Нового Завітів про шанування ікон Константинопольському патріарху Павлу. Через 4 роки Іоанн взяв участь у Нікейському Соборі в Константинополі, де відновили іконопочитання.

Коли Дору, головне місто єпархії, зайняли хозари, єпископу довелося тікати за море до Амастриди, де він і помер. Похований святий у монастирі в Парфеніті, в Криму, біля підніжжя гори Аю-Даг – там Іван колись збудував храм Петра та Павла. До монастиря до святих мощів і зараз їдуть люди, щоб попросити зцілення від хвороб.

19 травня за старим календарним стилем згадують праведного Йова Багатостраждального.

Іван Довгий: про що говорять прикмети цього дня

У народному календарі 19 травня – свято Іван Довгий. Цього дня прийнято садити огірки. А ще прикмети дня говорять про погоду та врожай:

роси багато вранці – буде багатий урожай огірків;

роси мало – до дощу;

туман випав – дощу не буде, але будуть гриби.

За старих часів на Івана зазвичай чекали дощ і намагалися обов’язково намокнути під ним – вважалося, що дощові краплі здатні зцілити від хвороб, дати силу.

Що не можна робити 19 травня

думати про погане, плакати і сумувати;

лінуватися і ледарювати;

у день жінок-мироносиць забороняється лаятися та підвищувати голос на жінок, а також суперечити їм.

народні прикмети радять відкласти будь-яку роботу, але можна садити рослини;

не радять у цей день стригти волосся та нігті, а також брати або позичати хліб і сіль – це до безгрошів’я.

Що можна робити 19 травня

у преподобного Іоанна просять зцілення від хвороб, у тому числі й тяжких.

у храмах у день жінок-мироносиць відбуваються святкові богослужіння. Прийнято вітати жінок, дарувати їм квіти, дякувати за працю, турботу та гармонію у сім’ї. Головною в цей день вважається бабуся чи мама, а решта зобов’язана їх у всьому слухатися.

наші пращури називали свято жінок-мироносиць «Бабиний тиждень» – жінки збиралися на посиденьки, готували пироги, млинці, налистники, накривали смачний стіл, пригощали сусідів та знайомих. Згідно з прикметами, все добро, зроблене сьогодні, повернеться у подвійному розмірі, а рік буде хлібним та ситним.

У кого 19 травня іменини

Іменини сьогодні відзначають: Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій, а також Денис, Іов.