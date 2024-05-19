Праздник святых жен-мироносиц: день, когда нельзя перечить женщинам

День первых очевидиц Воскресения Христа

19 мая по новому и старому календарному стилю – день святых жен-мироносиц, которые стали первыми очевидцами воскресения Христа.

Жен-мироносиц ежегодно вспоминают в третью неделю по Пасхе. Это женщины, которые посвятили себя служению Христу, были рядом с Ним в минуты распятия, поддерживали Деву Марию и следовали за телом Господа до гробницы. По преданию, их было много, но в Писании упоминается семь – святая Мария Клеопова, родственница Иосифа Обручника, святая Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, сестры Марфа и Мария, которые вместе со своим братом Лазарем были друзьями Христа, святая Мария Магдалина, святые Сусанна и Саломия.

Согласно преданию, после распятия Христа женщины пришли к пещере, в которой находилось тело Иисуса, чтобы умастить его благовонным маслом – миром (отсюда и название – «мироносицы»). Но оказалось, что камень при входе отвален, гробница пуста, а позже они увидели воскресшего Иисуса.

Когда Мария Магдалина пришла к апостолам, то воскликнула: «Христос Воскрес!». Она же положила начало традиции преподносить красные яйца. По одному из преданий, Мария Магдалина пошла к императору Тиберию сообщить, что Христос воскрес. Правителю она принесла обычное яйцо – с пустыми руками идти было нельзя. Но император рассмеялся и сказал: «Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». В тот же миг яйцо покраснело.

День жен-мироносиц считается праздником всех женщин-христианок, верующие называют его «женским днем».

Иоанн Готфский: добился почитания икон

А еще 19 мая по новому стилю (1 июня – по старому) – день памяти преподобного епископа Иоанна Готфского.

Иоанн жил в VIII веке. Он родился в Тавроскифии, на территории современного Крыма и еще в юности стал монахом. В 754 году Иоанна избрали епископом в Готфии. Прославился преподобный тем, что добился иконопочитания. Так, в 780 году он отправил свиток с выписками из Ветхого и Нового Заветов о почитании икон Константинопольскому патриарху Павлу. Спустя 4 года Иоанн принял участие в Никейском Соборе в Константинополе, где и восстановили иконопочитание.

Когда Дору, главный город епархии, заняли хазары, епископу пришлось бежать за море в Амастриду, где он и умер. Похоронен святой в монастыре в Парфените, в Крыму, у подножия горы Аю-Даг – там Иоанн когда-то возвел храм Петра и Павла. В монастырь к святым мощам и сейчас едут люди, чтобы попросить исцеления от болезней.

19 мая по старому календарному стилю вспоминают праведного Иова Многострадального.

Иван Долгий: о чем говорят приметы этого дня

В народном календаре 19 мая – праздник Иван Долгий. В этот день принято сажать огурцы. А еще приметы дня говорят о погоде и урожае:

росы много с утра – будет богатый урожай огурцов;

росы мало – к дождю;

туман выпал – дождя не будет, но будут грибы.

В старину на Ивана обычно ждали дождь и старались обязательно намокнуть под ним – считалось, что дождевые капли способны исцелить от болезней, дать силу.

Что нельзя делать 19 мая

думать о плохом, плакать и унывать;

лениться и бездельничать;

в день жен-мироносиц запрещается ругаться и повышать голос на женщин, а также перечить им.

народные приметы советуют отложить любую работу, но можно сажать растения;

не советуют в этот день стричь волосы и ногти, а также брать или давать в долг хлеб и соль – это к безденежью.

Что можно делать 19 мая

у преподобного Иоанна просят исцеления от болезней, в том числе и тяжких.

в храмах в день жен-мироносиц проходят праздничные богослужения. Принято поздравлять женщин, дарить им цветы, благодарить за труд, заботу и гармонию в семье. Главной в этот день считается бабушка или мама, а все остальные обязаны их во всем слушаться.

наши предки называли праздник жен-мироносиц «Бабья неделя» – женщины собирались на посиделки, готовили пироги, блины, налистники, накрывали вкусный стол, угощали соседей и знакомых. Согласно приметам, все добро, сделанное сегодня, вернется в двойном размере, а год будет хлебным и сытным.

У кого 19 мая именины

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий, а также Денис, Иов.