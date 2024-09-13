Що відзначає церква 13 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

13 вересня у православних вірян день пам’яті святого священномученика Корнилія.

Що це за день

Святий Корнилій, римський центуріон I століття з Кесарії Палестинської, став символом духовного перетворення та відданості вірі. Попри своє язичницьке походження, він вирізнявся глибоким благочестям і добрими справами, що привернуло увагу небесних сил. Доленосна зустріч з ангелом Божим спонукала Корнилія запросити апостола Петра, чия проповідь про Розп’ятого Христа докорінно змінила життя центуріона. Під впливом Святого Духа Корнилій прийняв християнство, охрестившись разом зі своєю родиною, ставши першим язичником, наверненим апостолом Петром.

Прийнявши нову віру, Корнилій присвятив своє життя служінню Христу та поширенню християнського вчення. Його будинок перетворився на церкву, ставши центром духовного життя громади. Згодом Корнилій був висвячений на єпископа Кесарії Палестинської, де він невтомно працював для зміцнення та розширення церкви. Життя святого було сповнене чудес та випробувань: він зазнавав переслідувань від язичників, але залишався непохитним у своїй вірі до кінця днів. Корнилій мирно відійшов у вічність у глибокій старості, залишивши після себе спадщину відданості, мужності та духовної трансформації, що надихає віруючих і донині.

Що не можна робити 13 вересня

Не слід прибирати в домі.

Не варто лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти в милостині.

Народні прикмети 13 вересня

дивилися, який сьогодні день: дощить — вже цього року дощу більше не буде;

граки відлетіли — зима прийде рано;

червоний місяць — чекайте на сильний вітер.

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