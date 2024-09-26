День моря та здоров’я довкілля: які ще свята відзначають 26 вересня

Свята 26 вересня

День спеціаліста з управління персоналом

Це професійне свято присвячене визнанню важливої ​​ролі, яку відіграють фахівці з управління персоналом у бізнесі та організаціях по всьому світу. Фахівці з управління персоналом відповідають за підбір персоналу, управління талантами, відносини з працівниками, культуру на робочому місці та багато іншого. Вони є стрижнем, який гарантує, що найцінніший актив організації – її люди – виховуватимуться, підтримуватимуться і розвиватимуться.

Всесвітній день моря

Це свято було засноване Міжнародною морською організацією (IMO) 1978 року для підвищення поінформованості про важливість морської галузі, безпеки, охорони та сталого розвитку судноплавства. Основна мета Всесвітнього дня моря – привернути увагу до екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів та добробуту моряків. Щороку цей день присвячено певній темі.

Стаття на тему: Чорне море: чим воно унікальне і що йому загрожує

Європейський день мов

Це свято було започатковано Радою Європи 2001 року під час Європейського року мов. Основна мета цього дня – заохочення вивчення мов, підвищення поінформованості про мовне та культурне розмаїття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як мовні уроки, семінари, лекції, конкурси та культурні події, спрямовані на популяризацію вивчення мов серед людей різного віку.

Всесвітній день контрацепції

Це свято розпочато у 2007 році з ініціативи десяти міжнародних організацій, які займаються питаннями репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Основна мета цього дня – підвищення поінформованості про важливість контрацепції та забезпечення доступу до сучасних методів запобігання небажаній вагітності. Контрацепція відіграє ключову роль у зниженні материнської смертності, боротьбі з інфекціями, що передаються статевим шляхом, та наданні жінкам можливості планувати своє майбутнє.

Всесвітній день здоров’я довкілля

Це свято розпочато у 2011 році Міжнародною федерацією здоров’я довкілля (IFEH) в Індонезії. Основна мета цього дня – привернути увагу до питань здоров’я довкілля та підвищити обізнаність щодо впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Щорічно Всесвітній день здоров’я навколишнього середовища присвячений певній темі, яка висвітлює актуальні екологічні проблеми.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Це свято було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2013 року. Основна мета цього дня – підвищення поінформованості про небезпеку ядерної зброї та сприяння міжнародним зусиллям щодо її повної ліквідації. Ядерна зброя становить серйозну загрозу для глобального миру та безпеки. Незважаючи на зусилля щодо зменшення кількості ядерної зброї, багато держав все ще мають значні арсенали. Цей день наголошує на важливості колективних дій щодо запобігання використанню ядерної зброї та досягненню миру без ядерних озброєнь.

Пам’ятні дати 26 вересня

1371 рік – у битві в долині річки Маріца об’єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік – англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі кругосвітнє плавання;

1687 рік – внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково руйнують Парфенон;

1815 рік – герцог Рішельє стає прем’єр-міністром та міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік – у Києві розпочинається суд у справі Бейліса;

1930 рік – польська влада забороняє діяльність Пласту;

1951 рік – Бундестаг голосує за виплату повоєнних репарацій євреям;

1962 рік – проголошена Єменська Арабська Республіка;

1991 рік – встановлені консульські відносини між Україною та Австрією;

1995 рік – Україна приєднується до Ради Європи;

2012 рік – вбивство в ТРЦ «Караван» – підозрюваний Ярослав Мазурок убив трьох охоронців та поранив одного співробітника торговельного центру;

2021 рік – у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Цього дня народилися: