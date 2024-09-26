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Магнітні бурі: як вплине сонячна активність на людей 26 вересня

Магнітні бурі: як вплине сонячна активність на людей 26 вересня

Магнітні бурі в четвер, 24 вересня, будуть не сильними, але можуть сприяти погіршенню стану здоров’я.

У четвер, 26 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.

К-індекс застосовують для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Відомо, що магнітні бурі викликаються регулярними спалахами і вибухами різної потужності на Сонці. Унаслідок такого явища виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей.

Сьогодні метеозалежні люди можуть відчувати слабкість, сонливість, тахікардію, коливання тиску, головний біль та інші симптоми, полегшити які можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі, правильному харчуванню.

 

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