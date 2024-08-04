Свята і події 4 серпня: сьогодні вітаємо Повітряні сили та сестер

День Повітряних Сил Збройних Сил України

Щороку на першу неділю серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України. Це свято було встановлено в 2007 році, щоб вшанувати важливу роль Повітряних Сил у забезпеченні обороноздатності держави. Повітряні Сили України включають авіаційні, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська, які виконують завдання з охорони повітряного простору та підтримки інших видів збройних сил.

День сестер

4 серпня також відзначається День сестер, який щорічно припадає на першу неділю серпня. Це неофіційне свято нагадує про цінність родинних відносин між сестрами. Цей день є чудовою нагодою для сестер провести час разом, обмінятися подарунками, згадати дитинство та зміцнити свої стосунки, підкреслюючи важливість підтримки та любові.

День одиноких жінок, які працюють

4 серпня також відзначають День одиноких жінок, які працюють, заснований у 2006 році американською підприємницею та письменницею Барбарою Пейн. Це свято вшановує внесок одиноких працюючих жінок, підкреслюючи їхню силу, стійкість, творчість і мужність, а також їхній економічний і соціальний вплив.

День спелеолога

Це професійне свято всіх, хто займається вивченням підземного світу: спелеологів, спелеотуристів, геологів та спелестологів. 4 серпня 1893 року після доповіді Е. А. Мартеля термін “спелеологія” отримав офіційне визнання.

Міжнародний день прощення

Міжнародний день прощення присвячений важливості прощення як акту, що сприяє зціленню душі та покращенню міжособистісних стосунків. Це свято започатковане Робертом В. Платом з Каліфорнії і нагадує про силу прощення у нашому житті.

Міжнародний день димчастого леопарда

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про димчастого леопарда, рідкісного виду ссавців, що мешкає в тропічних і субтропічних лісах Південно-Східної Азії. Засноване працівниками Парку диких тварин Хаулеттс у Великобританії, це свято привертає увагу до проблеми збереження виду, що знаходиться під загрозою зникнення.

Історичні події 4 серпня

1687 — гетьманом лівобережної України обрано Івана Мазепу.

1693 — французький чернець Дом Периньйон винайшов секрет приготування шампанського.

1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.

1783 — укладено Георгіївський трактат. Грузинське царство перейшло під протекторат Російської імперії.

1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.

1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці на хвилину вимкнули 13 млн апаратів.

1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.

1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч.

1962 — ув’язнено лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Манделу — в тюрмі він проведе 28 років.

1995 — у Хорватії почалася операція «Буря» проти сербських сепаратистів, тривала до 7 серпня.

2020 — потужні вибухи в порту Бейрута (Ліван).

Народилися 4 серпня