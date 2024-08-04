Праздники и события 4 августа: сегодня поздравляем Воздушные силы и сестер

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Каждый год на первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был установлен в 2007 году, чтобы почтить важную роль Воздушных Сил в обеспечении обороноспособности государства. Воздушные Силы Украины включают в себя авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска, выполняющие задачи по охране воздушного пространства и поддержки других видов вооруженных сил.

День сестер

4 августа также отмечается День сестер, который ежегодно выпадает на первое воскресенье августа. Этот неофициальный праздник напоминает о ценности родственных отношений между сестрами. Этот день – прекрасная возможность для сестер провести время вместе, обменяться подарками, вспомнить детство и укрепить свои отношения, подчеркивая важность поддержки и любви.

День одиноких работающих женщин

4 августа также отмечают День одиноких работающих женщин, основанный в 2006 году американской предпринимательницей и писательницей Барбарой Пейн. Этот праздник чествует вклад одиноких работающих женщин, подчеркивая их силу, стойкость, творчество и мужество, а также их экономическое и социальное влияние.

День спелеолога

Это профессиональный праздник всех, кто занимается изучением подземного мира: спелеологов, спелеотуристов, геологов и спелестологов. 4 августа 1893 г. после доклада Э. А. Мартеля термин «спелеология» получил официальное признание.

Международный день прощения

Международный день прощения посвящен важности прощения как акта, способствующего исцелению души и улучшению межличностных отношений. Этот праздник начат Робертом В. Платом из Калифорнии и напоминает о силе прощения в нашей жизни.

Международный день дымчатого леопарда

Этот день посвящен повышению осведомленности о дымчатом леопарде, редком виде млекопитающих, обитающем в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. Основанный работниками Парка диких животных Хаулеттс в Великобритании, этот праздник привлекает внимание к проблеме сохранения находящегося под угрозой исчезновения вида.

Исторические события 4 августа

1687 — гетманом левобережной Украины избран Иван Мазепа.

1693 — французский монах Дом Периньон изобрел секрет приготовления шампанского.

1777 — отставной драгун Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.

1783 — заключен Георгиевский трактат. Грузинское царство перешло под протекторат Российской империи.

1914 — создана Боевая управа украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС.

1914 — во Львове создан Союз освобождения Украины (СОУ) во главе с Дмитрием Донцовым.

1922 — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке на минуту выключили 13 млн. аппаратов.

1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.

1934 — на «Криворожстали» запущена первая доменная печь.

1962 — заключен лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу — в тюрьме он проведет 28 лет.

1995 — в Хорватии началась операция «Буря» против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа.

2020 – мощные взрывы в порту Бейрута (Ливан).

Родились 4 августа