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Праздники и события 4 августа: сегодня поздравляем Воздушные силы и сестер

Праздники и события 4 августа: сегодня поздравляем Воздушные силы и сестер

4 августа 2024 в Украине празднуют свой день защитники нашего неба, также сестры. «Одесская жизнь» рассказывает об этих и других праздниках и памятных датах, связанных с этой датой.

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Каждый год на первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был установлен в 2007 году, чтобы почтить важную роль Воздушных Сил в обеспечении обороноспособности государства. Воздушные Силы Украины включают в себя авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска, выполняющие задачи по охране воздушного пространства и поддержки других видов вооруженных сил.

День сестер

4 августа также отмечается День сестер, который ежегодно выпадает на первое воскресенье августа. Этот неофициальный праздник напоминает о ценности родственных отношений между сестрами. Этот день – прекрасная возможность для сестер провести время вместе, обменяться подарками, вспомнить детство и укрепить свои отношения, подчеркивая важность поддержки и любви.

День одиноких работающих женщин

4 августа также отмечают День одиноких работающих женщин, основанный в 2006 году американской предпринимательницей и писательницей Барбарой Пейн. Этот праздник чествует вклад одиноких работающих женщин, подчеркивая их силу, стойкость, творчество и мужество, а также их экономическое и социальное влияние.

День спелеолога

Это профессиональный праздник всех, кто занимается изучением подземного мира: спелеологов, спелеотуристов, геологов и спелестологов. 4 августа 1893 г. после доклада Э. А. Мартеля термин «спелеология» получил официальное признание.

Международный день прощения

Международный день прощения посвящен важности прощения как акта, способствующего исцелению души и улучшению межличностных отношений. Этот праздник начат Робертом В. Платом из Калифорнии и напоминает о силе прощения в нашей жизни.

Международный день дымчатого леопарда

Этот день посвящен повышению осведомленности о дымчатом леопарде, редком виде млекопитающих, обитающем в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. Основанный работниками Парка диких животных Хаулеттс в Великобритании, этот праздник привлекает внимание к проблеме сохранения находящегося под угрозой исчезновения вида.

Исторические события 4 августа

  • 1687 — гетманом левобережной Украины избран Иван Мазепа.
  • 1693 — французский монах Дом Периньон изобрел секрет приготовления шампанского.
  • 1777 — отставной драгун Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.
  • 1783 — заключен Георгиевский трактат. Грузинское царство перешло под протекторат Российской империи.
  • 1914 — создана Боевая управа украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС.
  • 1914 — во Львове создан Союз освобождения Украины (СОУ) во главе с Дмитрием Донцовым.
  • 1922 — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке на минуту выключили 13 млн. аппаратов.
  • 1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.
  • 1934 — на «Криворожстали» запущена первая доменная печь.
  • 1962 — заключен лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу — в тюрьме он проведет 28 лет.
  • 1995 — в Хорватии началась операция «Буря» против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа.
  • 2020 – мощные взрывы в порту Бейрута (Ливан).

Родились 4 августа

  • 1755 — Николя Жак Конте, французский художник, аэронавт, изобретатель современного карандаша.
  • 1757 — Владимир Боровиковский, украинский иконописец, художник-портретист.
  • 1792 — Перси Биши Шелли, английский поэт эпохи романтизма.
  • 1840 — Рихард фон Крафт-Эбинг, австрийский психолог, автор термина «мазохизм».
  • 1854 — Мария Заньковецкая, украинская актриса.
  • 1859 — Кнут Гамсун, норвежский писатель, Нобелевский лауреат (1920).
  • 1900 — Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI, королева-консорт Соединенного Королевства, мать Елизаветы II.
  • 1901 — Луи Армстронг, американский джазовый музыкант и певец.
  • 1929 — Ясир Арафат, председатель Организации освобождения Палестины.
  • 1947 — Клаус Шульце, немецкий композитор и музыкант, один из основателей электронной музыки.
  • 1954 — Анатолий Кинах, украинский политик и предприниматель.
  • 1955 — Билли Боб Торнтон, американский актер, кинорежиссер, сценарист.
  • 1961 — Барак Обама, 44-й президент США.
  • 1981 — Меган, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри.
  • 1985 — Даша Астафьева, украинская модель, певица, актриса.
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