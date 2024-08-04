Праздники и события 4 августа: сегодня поздравляем Воздушные силы и сестер

4 августа 2024 в Украине празднуют свой день защитники нашего неба, также сестры. «Одесская жизнь» рассказывает об этих и других праздниках и памятных датах, связанных с этой датой.
День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
Каждый год на первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был установлен в 2007 году, чтобы почтить важную роль Воздушных Сил в обеспечении обороноспособности государства. Воздушные Силы Украины включают в себя авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска, выполняющие задачи по охране воздушного пространства и поддержки других видов вооруженных сил.
День сестер
4 августа также отмечается День сестер, который ежегодно выпадает на первое воскресенье августа. Этот неофициальный праздник напоминает о ценности родственных отношений между сестрами. Этот день – прекрасная возможность для сестер провести время вместе, обменяться подарками, вспомнить детство и укрепить свои отношения, подчеркивая важность поддержки и любви.
День одиноких работающих женщин
4 августа также отмечают День одиноких работающих женщин, основанный в 2006 году американской предпринимательницей и писательницей Барбарой Пейн. Этот праздник чествует вклад одиноких работающих женщин, подчеркивая их силу, стойкость, творчество и мужество, а также их экономическое и социальное влияние.
День спелеолога
Это профессиональный праздник всех, кто занимается изучением подземного мира: спелеологов, спелеотуристов, геологов и спелестологов. 4 августа 1893 г. после доклада Э. А. Мартеля термин «спелеология» получил официальное признание.
Международный день прощения
Международный день прощения посвящен важности прощения как акта, способствующего исцелению души и улучшению межличностных отношений. Этот праздник начат Робертом В. Платом из Калифорнии и напоминает о силе прощения в нашей жизни.
Международный день дымчатого леопарда
Этот день посвящен повышению осведомленности о дымчатом леопарде, редком виде млекопитающих, обитающем в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. Основанный работниками Парка диких животных Хаулеттс в Великобритании, этот праздник привлекает внимание к проблеме сохранения находящегося под угрозой исчезновения вида.
Исторические события 4 августа
- 1687 — гетманом левобережной Украины избран Иван Мазепа.
- 1693 — французский монах Дом Периньон изобрел секрет приготовления шампанского.
- 1777 — отставной драгун Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.
- 1783 — заключен Георгиевский трактат. Грузинское царство перешло под протекторат Российской империи.
- 1914 — создана Боевая управа украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС.
- 1914 — во Львове создан Союз освобождения Украины (СОУ) во главе с Дмитрием Донцовым.
- 1922 — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке на минуту выключили 13 млн. аппаратов.
- 1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.
- 1934 — на «Криворожстали» запущена первая доменная печь.
- 1962 — заключен лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу — в тюрьме он проведет 28 лет.
- 1995 — в Хорватии началась операция «Буря» против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа.
- 2020 – мощные взрывы в порту Бейрута (Ливан).
Родились 4 августа
- 1755 — Николя Жак Конте, французский художник, аэронавт, изобретатель современного карандаша.
- 1757 — Владимир Боровиковский, украинский иконописец, художник-портретист.
- 1792 — Перси Биши Шелли, английский поэт эпохи романтизма.
- 1840 — Рихард фон Крафт-Эбинг, австрийский психолог, автор термина «мазохизм».
- 1854 — Мария Заньковецкая, украинская актриса.
- 1859 — Кнут Гамсун, норвежский писатель, Нобелевский лауреат (1920).
- 1900 — Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI, королева-консорт Соединенного Королевства, мать Елизаветы II.
- 1901 — Луи Армстронг, американский джазовый музыкант и певец.
- 1929 — Ясир Арафат, председатель Организации освобождения Палестины.
- 1947 — Клаус Шульце, немецкий композитор и музыкант, один из основателей электронной музыки.
- 1954 — Анатолий Кинах, украинский политик и предприниматель.
- 1955 — Билли Боб Торнтон, американский актер, кинорежиссер, сценарист.
- 1961 — Барак Обама, 44-й президент США.
- 1981 — Меган, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри.
- 1985 — Даша Астафьева, украинская модель, певица, актриса.