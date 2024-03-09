Свята 9 березня: 210 років з народження Шевченка, поясні сумки, Барбі та інші події

Що святкують в Україні та світі 9 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
День народження Тараса Шевченка
Вшановування життя та творчості видатного українського Кобзаря. Цей день став важливим для всієї української культури і символізує національну гордість та ідентичність. Часто його використовують для проведення літературних заходів, конкурсів, виставок, що сприяє поширенню та популяризації творчості Тараса Шевченка.
День генеалогії
Це свято вшановує дослідження родоводу та спільне вивчення історії своєї сім’ї. Відзначається організацією різноманітних заходів, таких як родовідні вечори, конференції, родинні зустрічі. Метою є підтримка інтересу до вивчення власних коренів та збереження сімейних традицій.
Міжнародний день поясних сумок
Це свято призначене для підвищення уваги до зручності та практичності використання поясних сумок. Відзначається проведенням інформаційних кампаній, майстер-класів з виготовлення сумок, а також пропагуванням ергономічних та стильних моделей. Цей день також стимулює обговорення екологічних аспектів виробництва сумок та розвиток їхньої стійкості.
День Барбі
Відзначення легендарної ляльки, яка стала іконою краси та моди. Це свято акцентує увагу на різноманітних аспектах культури, стилю та індустрії краси. День Барбі часто використовується для проведення заходів, присвячених моді, дизайну, та розвитку креативних здібностей у дітей.
Міжнародний день ді-джея
Це свято вшановує професійних ді-джеїв та їх внесок у світ музики та розваг. Відзначається організацією вечірок, фестивалів електронної музики, та спеціальних подій, що пропагують мистецтво діджейської гри. Цей день покликаний висловити вдячність та визнання діджеям як творчим професіоналам.
День землевпорядника України
Це свято присвячене вшануванню професіоналів, які займаються організацією та регулюванням використання земельних ресурсів. Відзначається проведенням конференцій, семінарів, тренінгів з питань землевпорядкування. Цей день також служить для підвищення усвідомлення громадськості про важливість охорони та раціонального використання земель.
Іменини 9 березня
9 березня іменини святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Олександра, Наталія.
Хто з відомих людей народився 9 березня
У цей день народилися:
- 1810 рік: видатний український астроном та геодезист Олексій Савич;
- 1814 рік: Тарас Шевченко — відомий український поет, письменник, художник та громадський діяч;
- 1983 рік: Олександр Лавренко — офіцера Збройних сил України, учасника війни на Донбасі та Героя України.
Пам’ятні дати 9 березня
- 1009 рік: зафіксовано перше згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах;
- 1230 рік: болгарський цар Іван Асен II перемагає війська епірського деспота Феодора Комніна у битві при Клокотниці;
- 1309 рік: папа Римський Климент V з міркувань безпеки переїжджає до Авіньйона, де папська резиденція зберігається до 1377 року;
- 1497 рік: Миколай Коперник у Болоньї робить перші астрономічні спостереження;
- 1500 рік: португальська експедиція Педру Кабрала досягає берегів Бразилії;
- 1796 рік: Наполеон Бонапарт одружується з Жозефіною Богарне;
- 1822 рік: американець Чарльз Ґрехем отримує патент на штучні зуби;
- 1831 рік: Луї-Філіпп створює Французький іноземний легіон;
- 1930 рік: у Харківському оперному театрі розпочинається судовий процес Спілки визволення України (СВУ);
- 1932 рік: в Манчжурії створюють маріонеткову державу Маньчжоу-Го;
- 1933 рік: Конгрес США приймає Надзвичайний банківський Акт;
- 1934 рік: у Києві засновують видавництво «Веселка»;
- 1940 рік: грецькі війська стримують італійський наступ в Албанії;
- 1945 рік: американська авіація бомбардує Токіо;
- 1957 рік: Двайт Ейзенгавер оголошує про готовність надати допомогу країнам Близького Сходу;
- 1959 рік: в Нью-Йорку вперше демонструють ляльку Барбі;
- 1987 рік: гурт «U2» випускає альбом «The Joshua Tree»;
- 2001 рік: в Києві виникає сутичка між учасниками акції «Україна без Кучми» та міліцією.