Свята 9 березня: 210 років з народження Шевченка, поясні сумки, Барбі та інші події

День народження Тараса Шевченка

Вшановування життя та творчості видатного українського Кобзаря. Цей день став важливим для всієї української культури і символізує національну гордість та ідентичність. Часто його використовують для проведення літературних заходів, конкурсів, виставок, що сприяє поширенню та популяризації творчості Тараса Шевченка.

День генеалогії

Це свято вшановує дослідження родоводу та спільне вивчення історії своєї сім’ї. Відзначається організацією різноманітних заходів, таких як родовідні вечори, конференції, родинні зустрічі. Метою є підтримка інтересу до вивчення власних коренів та збереження сімейних традицій.

Міжнародний день поясних сумок

Це свято призначене для підвищення уваги до зручності та практичності використання поясних сумок. Відзначається проведенням інформаційних кампаній, майстер-класів з виготовлення сумок, а також пропагуванням ергономічних та стильних моделей. Цей день також стимулює обговорення екологічних аспектів виробництва сумок та розвиток їхньої стійкості.

День Барбі

Відзначення легендарної ляльки, яка стала іконою краси та моди. Це свято акцентує увагу на різноманітних аспектах культури, стилю та індустрії краси. День Барбі часто використовується для проведення заходів, присвячених моді, дизайну, та розвитку креативних здібностей у дітей.

Міжнародний день ді-джея

Це свято вшановує професійних ді-джеїв та їх внесок у світ музики та розваг. Відзначається організацією вечірок, фестивалів електронної музики, та спеціальних подій, що пропагують мистецтво діджейської гри. Цей день покликаний висловити вдячність та визнання діджеям як творчим професіоналам.

День землевпорядника України

Це свято присвячене вшануванню професіоналів, які займаються організацією та регулюванням використання земельних ресурсів. Відзначається проведенням конференцій, семінарів, тренінгів з питань землевпорядкування. Цей день також служить для підвищення усвідомлення громадськості про важливість охорони та раціонального використання земель.

Іменини 9 березня

9 березня іменини святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Олександра, Наталія.

Хто з відомих людей народився 9 березня

У цей день народилися:

1810 рік: видатний український астроном та геодезист Олексій Савич;

1814 рік: Тарас Шевченко — відомий український поет, письменник, художник та громадський діяч;

1983 рік: Олександр Лавренко — офіцера Збройних сил України, учасника війни на Донбасі та Героя України.

Пам’ятні дати 9 березня