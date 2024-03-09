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Праздники 9 марта: 210 лет с рождения Шевченко, поясные сумки, Барби и другие события

Праздники 9 марта: 210 лет с рождения Шевченко, поясные сумки, Барби и другие события

Что празднуют в Украине и мире 9 марта. Исторические события, памятные даты, рождения известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

День рождения Тараса Шевченко

Чествование жизни и творчества выдающегося украинского Кобзаря. Этот день стал важным для всей украинской культуры и символизирует национальную гордость и идентичность. Часто его используют для проведения литературных мероприятий, конкурсов, выставок, что способствует распространению и популяризации творчества Тараса Шевченко.

День генеалогии

Этот праздник чествует исследования родословной и совместное изучение истории своей семьи. Отмечается организацией различных мероприятий, таких как родословные вечера, конференции, семейные встречи. Целью является поддержка интереса к изучению собственных корней и сохранение семейных традиций.

Международный день поясных сумок

Этот праздник предназначен для повышения внимания к удобству и практичности использования поясных сумок. Отмечается проведением информационных кампаний, мастер-классов по изготовлению сумок, а также пропагандой эргономичных и стильных моделей. Этот день также стимулирует обсуждение экологических аспектов производства сумок и развитие их устойчивости.

День Барби

Празднование легендарной куклы, которая стала иконой красоты и моды. Этот праздник акцентирует внимание на различных аспектах культуры, стиля и индустрии красоты. День Барби часто используется для проведения мероприятий, посвященных моде, дизайну, и развития креативных способностей у детей.

Международный день ди-джея

Этот праздник чествует профессиональных ди-джеев и их вклад в мир музыки и развлечений. Отмечается организацией вечеринок, фестивалей электронной музыки, и специальных событий, пропагандирующих искусство диджейской игры. Этот день призван выразить благодарность и признание диджеям как творческим профессионалам.

День землеустроителя Украины

Этот праздник посвящен чествованию профессионалов, которые занимаются организацией и регулированием использования земельных ресурсов. Отмечается проведением конференций, семинаров, тренингов по вопросам землеустройства. Этот день также служит для повышения осознания общественности о важности охраны и рационального использования земель.

Именины 9 марта

9 марта именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Александра, Наталья.

Кто из известных людей родился 9 марта

В этот день родились:

  • 1810 год: выдающийся украинский астроном и геодезист Алексей Саввич;
  • 1814 год: Тарас Шевченко — известный украинский поэт, писатель, художник и общественный деятель;
  • 1983 год: Александр Лавренко — офицера Вооруженных сил Украины, участника войны на Донбассе и Героя Украины.

Памятные даты 9 марта

  • 1009 год: зафиксировано первое упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах;
  • 1230 год: болгарский царь Иван Асен II побеждает войска эпирского деспота Феодора Комнина в битве при Клокотнице;
  • 1309 год: папа Римский Климент V из соображений безопасности переезжает в Авиньон, где папская резиденция сохраняется до 1377 года;
  • 1497 год: Николай Коперник в Болонье делает первые астрономические наблюдения;
  • 1500 год: португальская экспедиция Педру Кабрала достигает берегов Бразилии;
  • 1796 год: Наполеон Бонапарт женится на Жозефине Богарне;
  • 1822 год: американец Чарльз Грехем получает патент на искусственные зубы;
  • 1831 год: Луи-Филипп создает Французский иностранный легион;
  • 1930 год: в Харьковском оперном театре начинается судебный процесс Союза освобождения Украины (СОУ);
  • 1932 год: в Манчжурии создают марионеточное государство Маньчжоу-Го;
  • 1933 год: Конгресс США принимает Чрезвычайный банковский Акт;
  • 1934 год: в Киеве основывают издательство «Радуга»;
  • 1940 год: греческие войска сдерживают итальянское наступление в Албании;
  • 1945 год: американская авиация бомбит Токио;
  • 1957 год: Двайт Эйзенхауэр объявляет о готовности оказать помощь странам Ближнего Востока;
  • 1959 год: в Нью-Йорке впервые демонстрируют куклу Барби;
  • 1987 год: группа «U2» выпускает альбом «The Joshua Tree»;
  • 2001 год: в Киеве возникает столкновение между участниками акции «Украина без Кучмы» и милицией.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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