Праздники 9 марта: 210 лет с рождения Шевченко, поясные сумки, Барби и другие события

День рождения Тараса Шевченко

Чествование жизни и творчества выдающегося украинского Кобзаря. Этот день стал важным для всей украинской культуры и символизирует национальную гордость и идентичность. Часто его используют для проведения литературных мероприятий, конкурсов, выставок, что способствует распространению и популяризации творчества Тараса Шевченко.

День генеалогии

Этот праздник чествует исследования родословной и совместное изучение истории своей семьи. Отмечается организацией различных мероприятий, таких как родословные вечера, конференции, семейные встречи. Целью является поддержка интереса к изучению собственных корней и сохранение семейных традиций.

Международный день поясных сумок

Этот праздник предназначен для повышения внимания к удобству и практичности использования поясных сумок. Отмечается проведением информационных кампаний, мастер-классов по изготовлению сумок, а также пропагандой эргономичных и стильных моделей. Этот день также стимулирует обсуждение экологических аспектов производства сумок и развитие их устойчивости.

День Барби

Празднование легендарной куклы, которая стала иконой красоты и моды. Этот праздник акцентирует внимание на различных аспектах культуры, стиля и индустрии красоты. День Барби часто используется для проведения мероприятий, посвященных моде, дизайну, и развития креативных способностей у детей.

Международный день ди-джея

Этот праздник чествует профессиональных ди-джеев и их вклад в мир музыки и развлечений. Отмечается организацией вечеринок, фестивалей электронной музыки, и специальных событий, пропагандирующих искусство диджейской игры. Этот день призван выразить благодарность и признание диджеям как творческим профессионалам.

День землеустроителя Украины

Этот праздник посвящен чествованию профессионалов, которые занимаются организацией и регулированием использования земельных ресурсов. Отмечается проведением конференций, семинаров, тренингов по вопросам землеустройства. Этот день также служит для повышения осознания общественности о важности охраны и рационального использования земель.

Именины 9 марта

9 марта именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Александра, Наталья.

Кто из известных людей родился 9 марта

В этот день родились:

1810 год: выдающийся украинский астроном и геодезист Алексей Саввич;

1814 год: Тарас Шевченко — известный украинский поэт, писатель, художник и общественный деятель;

1983 год: Александр Лавренко — офицера Вооруженных сил Украины, участника войны на Донбассе и Героя Украины.

Памятные даты 9 марта