Свята 19 грудня: допоможіть бідним та привітайте адвокатів

Свята 19 грудня

День допомоги бідним

19 грудня в Україні та світі святкують Міжнародний день допомоги бідним. Він був заснований з метою привернення уваги до проблем бідності в світі та заохочення солідарності, підтримки і практичної допомоги нужденним. За даними ООН, близько 700 мільйонів людей в світі живуть за межею бідності (менше 2,15 доларів на день). Цей день є важливим нагадуванням всім, що допомога вразливим категоріям населення – це не тільки прояв людяності, але й необхідний крок до сталого розвитку суспільства. Участь у цьому дні доступна кожному, незалежно від ресурсів: навіть невеликий внесок у вигляді часу, підтримки або добрих слів може внести різницю.

День адвокатури

Це професійне свято було встановлене указом президента України №1121/2002 від 2 грудня 2002 року. Воно присвячене вшануванню праці адвокатів, які захищають права і свободи громадян, забезпечуючи справедливість у суспільстві. Це свято нагадує про важливість адвокатської діяльності у побудові правової держави і захисті прав кожного громадянина.

Пам’ятні дати 19 грудня

1863 рік – англієць Фредерік Уолтон отримує патент на лінолеум;

1909 рік – у Німеччині засновують футбольний клуб «Боруссія»;

1917 рік – у Києві завершується Всеукраїнський з’їзд рад;

1917 рік – в Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартує перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ);

1946 рік – початок Першої індокитайської війни – боротьба в’єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, яка закінчилася розділенням В’єтнаму на дві держави;

1972 рік – на Землю повертається екіпаж американського космічного корабля «Аполлон-17»;

1974 рік – в магазинах США з’являється у продажу «Altair 8800», саморобний комп’ютерний набір вартістю 397 доларів;

1991 рік – Швеція визнає незалежність України;

2016 рік – «Приватбанк» стає державним.

Хто народився в цей день