Свята 19 грудня: допоможіть бідним та привітайте адвокатів

Сьогодні, 19 грудня 2024 року, 1030-й день війни в Україні. До Нового року залишається всього 13 днів. А ще сьогодні відзначають Міжнародний День допомоги бідним і професійне свято адвокатів. Більше подробиць знає «Одеське життя».
Свята 19 грудня
День допомоги бідним
19 грудня в Україні та світі святкують Міжнародний день допомоги бідним. Він був заснований з метою привернення уваги до проблем бідності в світі та заохочення солідарності, підтримки і практичної допомоги нужденним. За даними ООН, близько 700 мільйонів людей в світі живуть за межею бідності (менше 2,15 доларів на день). Цей день є важливим нагадуванням всім, що допомога вразливим категоріям населення – це не тільки прояв людяності, але й необхідний крок до сталого розвитку суспільства. Участь у цьому дні доступна кожному, незалежно від ресурсів: навіть невеликий внесок у вигляді часу, підтримки або добрих слів може внести різницю.
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День адвокатури
Це професійне свято було встановлене указом президента України №1121/2002 від 2 грудня 2002 року. Воно присвячене вшануванню праці адвокатів, які захищають права і свободи громадян, забезпечуючи справедливість у суспільстві. Це свято нагадує про важливість адвокатської діяльності у побудові правової держави і захисті прав кожного громадянина.
Пам’ятні дати 19 грудня
- 1863 рік – англієць Фредерік Уолтон отримує патент на лінолеум;
- 1909 рік – у Німеччині засновують футбольний клуб «Боруссія»;
- 1917 рік – у Києві завершується Всеукраїнський з’їзд рад;
- 1917 рік – в Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартує перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ);
- 1946 рік – початок Першої індокитайської війни – боротьба в’єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, яка закінчилася розділенням В’єтнаму на дві держави;
- 1972 рік – на Землю повертається екіпаж американського космічного корабля «Аполлон-17»;
- 1974 рік – в магазинах США з’являється у продажу «Altair 8800», саморобний комп’ютерний набір вартістю 397 доларів;
- 1991 рік – Швеція визнає незалежність України;
- 2016 рік – «Приватбанк» стає державним.
Хто народився в цей день
- 1906 рік – радянський державний і партійний діяч українського походження Леонід Ілліч Брежнєв;
- 1915 рік – французька співачка, «голос Парижа» Едіт Піаф;
- 1919 рік – видатний український перекладач Микола Лукаш;
- 1920 рік – український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінкської Групи (УГГ) Микола Руденко;
- 1959 рік – українська письменниця Марія Матіос.