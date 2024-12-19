Праздники 19 декабря: помогите бедным и поздравьте адвокатов

Праздники 19 декабря

День помощи бедным

19 декабря в Украине и мире празднуют Международный день помощи бедным. Он был основан с целью привлечения внимания к проблемам бедности в мире и поощрения солидарности, поддержки и практической помощи нуждающимся. По данным ООН, около 700 миллионов человек в мире живут за чертой бедности (менее 2,15 долларов в день). Этот день является важным напоминанием всем, что помощь уязвимым категориям населения – это не только проявление человечности, но и необходимый шаг к устойчивому развитию общества. Участие в этом дне доступно каждому, независимо от ресурсов: даже небольшой вклад в виде времени, поддержки или добрых слов может внести разницу.

День адвокатуры

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №1121/2002 от 2 декабря 2002 года. Он посвящен чествованию труда адвокатов, защищающих права и свободы граждан, обеспечивая справедливость в обществе. Этот праздник напоминает о важности адвокатской деятельности в построении правового государства и защите прав каждого гражданина.

Памятные даты 19 декабря

1863 год – англичанин Фредерик Уолтон получает патент на линолеум;

1909 год – в Германии основывают футбольный клуб «Боруссия»;

1917 год – в Киеве завершается Всеукраинский съезд советов;

1917 год – в Канаде играми в Монреале и Торонто стартует первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ);

1946 год – начало Первой индокитайской войны – борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства;

1972 год – на Землю возвращается экипаж американского космического корабля «Аполлон-17»;

1974 год – в магазинах США появляется в продаже «Altair 8800», самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов;

1991 год – Швеция признает независимость Украины;

2016 год – «Приватбанк» становится государственным.

Кто родился в этот день