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Праздники 19 декабря: помогите бедным и поздравьте адвокатов

Праздники 19 декабря: помогите бедным и поздравьте адвокатов

Сегодня, 19 декабря 2024 года, 1030-й день войны в Украине. До Нового года остается всего 13 дней. А еще сегодня отмечают Международный День помощи бедным и профессиональный праздник адвокатов. Больше плодробностей знает «Одесская жизнь».

Праздники 19 декабря

День помощи бедным

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19 декабря в Украине и мире празднуют Международный день помощи бедным. Он был основан с целью привлечения внимания к проблемам бедности в мире и поощрения солидарности, поддержки и практической помощи нуждающимся. По данным ООН, около 700 миллионов человек в мире живут за чертой бедности (менее 2,15 долларов в день). Этот день является важным напоминанием всем, что помощь уязвимым категориям населения – это не только проявление человечности, но и необходимый шаг к устойчивому развитию общества. Участие в этом дне доступно каждому, независимо от ресурсов: даже небольшой вклад в виде времени, поддержки или добрых слов может внести разницу.

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День адвокатуры

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №1121/2002 от 2 декабря 2002 года. Он посвящен чествованию труда адвокатов, защищающих права и свободы граждан, обеспечивая справедливость в обществе. Этот праздник напоминает о важности адвокатской деятельности в построении правового государства и защите прав каждого гражданина.

Памятные даты 19 декабря

  • 1863 год – англичанин Фредерик Уолтон получает патент на линолеум;
  • 1909 год – в Германии основывают футбольный клуб «Боруссия»;
  • 1917 год – в Киеве завершается Всеукраинский съезд советов;
  • 1917 год – в Канаде играми в Монреале и Торонто стартует первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ);
  • 1946 год – начало Первой индокитайской войны – борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства;
  • 1972 год – на Землю возвращается экипаж американского космического корабля «Аполлон-17»;
  • 1974 год – в магазинах США появляется в продаже «Altair 8800», самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов;
  • 1991 год – Швеция признает независимость Украины;
  • 2016 год – «Приватбанк» становится государственным.

Кто родился в этот день

  • 1906 год – советский государственный и партийный деятель украинского происхождения Леонид Ильич Брежнев;
  • 1915 год – французская певица, «голос Парижа» Эдит Пиаф;
  • 1919 год – выдающийся украинский переводчик Николай Лукаш;
  • 1920 год – украинский поэт, писатель, философ, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской Группы (УГГ) Николай Руденко;
  • 1959 год – украинская писательница Мария Матиос.
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