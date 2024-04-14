Свята 14 квітня: що таке День “Подивися на небо”, Квантовий день та День добрих справ

Всесвітній квантовий день

Цей день відзначає прогрес і потенціал квантової науки та технологій. Ініційований вченими-квантологами з понад 65 країн, він спрямований на підвищення обізнаності громадськості про значення квантових інновацій³.

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми

Цей день є важливим нагадуванням про необхідність захисту дітей від сексуального насильства. Він відзначається щорічно у другу неділю квітня і закликає до глобальних зусиль для запобігання та зцілення від цього жахливого явища.

Міжнародний день воротаря

Це свято вшановує воротарів у спорті, зокрема в футболі, і бере свій початок з дня народження Мігеля Калеро, колумбійського воротаря.

Міжнародний день раптового сміху

Започаткований у 2005 році, цей день заохочує людей ділитися смішними історіями та влаштовувати жартівливі конкурси, створюючи атмосферу радості та позитиву.

День високих досягнень

Цей день пропонує кожному з нас зробити щось значуще, на що раніше не наважувалися, і відзначається як “неофіційне” свято.

День «Подивися на небо»

Цей день закликає всіх підняти очі до неба та помилуватися його красою, нагадуючи про велич та прекрасність світу над нами.

День добрих справ

Це міжнародне свято об’єднує волонтерів з усього світу, які роблять добрі вчинки на благо планети та інших людей. Відзначається щороку у другу неділю квітня, цей день є чудовою нагодою для кожного з нас зробити світ трохи кращим.

Які історичні події стались 14 квітня

70 — римські війська почали облогу Єрусалима.

1852 — при університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України).

1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив президента США Авраама Лінкольна.

1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг.

1879 — замах на російського імператора Олександра II. Терорист Олександр Соловйов п’ять разів вистрілив у імператора з револьвера, але схибив.

1894 — Томас Едісон у Нью-Йорку вперше продемонстрував роботу пристрою для перегляду фільмів — кінетоскопу.

1912 — пасажирський лайнер «Титанік» зіштовхнувся з айсбергом у Північній Атлантиці і тієї ж ночі потонув. Загинуло, за різними даними, від 1490 до 1635 осіб.

1927 — у Швеції зійшов з конвеєра перший автомобіль Volvo.

1956 — в Чикаго продемонстрували перший відеомагнітофон.

1961 — у Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна.

1983 — у Великій Британії надійшов у продаж перший радіотелефон .

1991 — з музею ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин загальною вартістю $500 млн.

Хто народився 14 квітня