Праздники 14 апреля: что такое День «посмотри на небо», Квантовый день и День добрых дел

14 апреля – особый день, когда в Украине и мире отмечают ряд значимых праздников, каждый из которых несет в себе уникальное послание и важность. От научных достижений до добрых дел этот день является напоминанием о многообразии способов, которыми мы можем сделать мир лучше.
Всемирный квантовый день
Этот день отмечает прогресс и потенциал квантовой науки и технологий. Инициированный учеными-квантологами из более чем 65 стран, он направлен на повышение осведомленности общественности о значении квантовых инноваций.
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми
Этот день является важным упоминанием о необходимости защиты детей от сексуального насилия. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля и призывает к глобальным усилиям для предотвращения и исцеления этого ужасного явления.
Международный день вратаря
Этот праздник чествует вратарей в спорте, в частности в футболе, и берет свое начало со дня рождения Мигеля Калеро, колумбийского вратаря.
Международный день внезапного смеха
Начавшийся в 2005 году этот день поощряет людей делиться смешными историями и устраивать шутливые конкурсы, создавая атмосферу радости и позитива.
День высоких достижений
Этот день предлагает каждому из нас сделать что-нибудь значимое, на что раньше не решались, и отмечается как «неофициальный» праздник.
День «Посмотри на небо»
Этот день призывает всех поднять глаза к небу и полюбоваться красотой, напоминая о величии и прекрасности мира над нами.
День добрых дел
Этот международный праздник объединяет волонтеров со всего мира, которые совершают добрые поступки во благо планеты и других людей. Отмечается каждый год во второе воскресенье апреля, этот день является прекрасной возможностью для каждого из нас сделать мир лучше.
Какие исторические события произошли 14 апреля
- 70 — римские войска начали осаду Иерусалима.
- 1852 — при университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне Исторический архив Украины).
- 1865 — в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил президента США Авраама Линкольна.
- 1871 — в Германии основан парламент — рейхстаг.
- 1879 — покушение на российского императора Александра II. Террорист Александр Соловьев пять раз выстрелил в императора из револьвера, но ошибся.
- 1894 — Томас Эдисон в Нью-Йорке впервые продемонстрировал работу устройства для просмотра фильмов — кинетоскопа.
- 1912 — пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и в ту же ночь утонул. Погибли, по разным данным, от 1490 до 1635 человек.
- 1927 — в Швеции сошел с конвейера первый автомобиль Volvo.
- 1956 — в Чикаго продемонстрировали первый видеомагнитофон.
- 1961 — в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.
- 1983 — в Великобритании поступил в продажу первый радиотелефон.
- 1991 — из музея ван Гога в Амстердаме похитили 20 картин общей стоимостью $500 млн.
Кто родился 14 апреля
- 1527 — Абрагам Ортелиус, фламандский картограф, издатель первого атласа.
- 1629 — Христиан Гюйгенс, нидерландский физик, механик, астроном.
- 1695 — Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.
- 1862 — Петр Столыпин, российский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России (1906-1911), инициатор аграрной реформы. Убит и похоронен в Киеве.
- 1945 — Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, участник групп Deep Purple, Rainbow.
- 1973 — Эдриен Броуди, американский актер.
- 1985 — Елена Костевич, украинская спортсменка, стрелок из пистолета, олимпийская чемпионка 2004 года.