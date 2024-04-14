Праздники 14 апреля: что такое День «посмотри на небо», Квантовый день и День добрых дел

Всемирный квантовый день

Этот день отмечает прогресс и потенциал квантовой науки и технологий. Инициированный учеными-квантологами из более чем 65 стран, он направлен на повышение осведомленности общественности о значении квантовых инноваций.

Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми

Этот день является важным упоминанием о необходимости защиты детей от сексуального насилия. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля и призывает к глобальным усилиям для предотвращения и исцеления этого ужасного явления.

Международный день вратаря

Этот праздник чествует вратарей в спорте, в частности в футболе, и берет свое начало со дня рождения Мигеля Калеро, колумбийского вратаря.

Международный день внезапного смеха

Начавшийся в 2005 году этот день поощряет людей делиться смешными историями и устраивать шутливые конкурсы, создавая атмосферу радости и позитива.

День высоких достижений

Этот день предлагает каждому из нас сделать что-нибудь значимое, на что раньше не решались, и отмечается как «неофициальный» праздник.

День «Посмотри на небо»

Этот день призывает всех поднять глаза к небу и полюбоваться красотой, напоминая о величии и прекрасности мира над нами.

День добрых дел

Этот международный праздник объединяет волонтеров со всего мира, которые совершают добрые поступки во благо планеты и других людей. Отмечается каждый год во второе воскресенье апреля, этот день является прекрасной возможностью для каждого из нас сделать мир лучше.

Какие исторические события произошли 14 апреля

70 — римские войска начали осаду Иерусалима.

1852 — при университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне Исторический архив Украины).

1865 — в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил президента США Авраама Линкольна.

1871 — в Германии основан парламент — рейхстаг.

1879 — покушение на российского императора Александра II. Террорист Александр Соловьев пять раз выстрелил в императора из револьвера, но ошибся.

1894 — Томас Эдисон в Нью-Йорке впервые продемонстрировал работу устройства для просмотра фильмов — кинетоскопа.

1912 — пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и в ту же ночь утонул. Погибли, по разным данным, от 1490 до 1635 человек.

1927 — в Швеции сошел с конвейера первый автомобиль Volvo.

1956 — в Чикаго продемонстрировали первый видеомагнитофон.

1961 — в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1983 — в Великобритании поступил в продажу первый радиотелефон.

1991 — из музея ван Гога в Амстердаме похитили 20 картин общей стоимостью $500 млн.

Кто родился 14 апреля