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Праздники 14 апреля: что такое День «посмотри на небо», Квантовый день и День добрых дел

Праздники 14 апреля: что такое День «посмотри на небо», Квантовый день и День добрых дел

14 апреля – особый день, когда в Украине и мире отмечают ряд значимых праздников, каждый из которых несет в себе уникальное послание и важность. От научных достижений до добрых дел этот день является напоминанием о многообразии способов, которыми мы можем сделать мир лучше.

Всемирный квантовый день

Этот день отмечает прогресс и потенциал квантовой науки и технологий. Инициированный учеными-квантологами из более чем 65 стран, он направлен на повышение осведомленности общественности о значении квантовых инноваций.

Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми

Этот день является важным упоминанием о необходимости защиты детей от сексуального насилия. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля и призывает к глобальным усилиям для предотвращения и исцеления этого ужасного явления.

Международный день вратаря

Этот праздник чествует вратарей в спорте, в частности в футболе, и берет свое начало со дня рождения Мигеля Калеро, колумбийского вратаря.

Международный день внезапного смеха

Начавшийся в 2005 году этот день поощряет людей делиться смешными историями и устраивать шутливые конкурсы, создавая атмосферу радости и позитива.

День высоких достижений

Этот день предлагает каждому из нас сделать что-нибудь значимое, на что раньше не решались, и отмечается как «неофициальный» праздник.

День «Посмотри на небо»

Этот день призывает всех поднять глаза к небу и полюбоваться красотой, напоминая о величии и прекрасности мира над нами.

День добрых дел

Этот международный праздник объединяет волонтеров со всего мира, которые совершают добрые поступки во благо планеты и других людей. Отмечается каждый год во второе воскресенье апреля, этот день является прекрасной возможностью для каждого из нас сделать мир лучше.

Какие исторические события произошли 14 апреля

  • 70 — римские войска начали осаду Иерусалима.
  • 1852 — при университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне Исторический архив Украины).
  • 1865 — в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил президента США Авраама Линкольна.
  • 1871 — в Германии основан парламент — рейхстаг.
  • 1879 — покушение на российского императора Александра II. Террорист Александр Соловьев пять раз выстрелил в императора из револьвера, но ошибся.
  • 1894 — Томас Эдисон в Нью-Йорке впервые продемонстрировал работу устройства для просмотра фильмов — кинетоскопа.
  • 1912 — пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и в ту же ночь утонул. Погибли, по разным данным, от 1490 до 1635 человек.
  • 1927 — в Швеции сошел с конвейера первый автомобиль Volvo.
  • 1956 — в Чикаго продемонстрировали первый видеомагнитофон.
  • 1961 — в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.
  • 1983 — в Великобритании поступил в продажу первый радиотелефон.
  • 1991 — из музея ван Гога в Амстердаме похитили 20 картин общей стоимостью $500 млн.

Кто родился 14 апреля

  • 1527 — Абрагам Ортелиус, фламандский картограф, издатель первого атласа.
  • 1629 — Христиан Гюйгенс, нидерландский физик, механик, астроном.
  • 1695 — Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.
  • 1862 — Петр Столыпин, российский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России (1906-1911), инициатор аграрной реформы. Убит и похоронен в Киеве.
  • 1945 — Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, участник групп Deep Purple, Rainbow.
  • 1973 — Эдриен Броуди, американский актер.
  • 1985 — Елена Костевич, украинская спортсменка, стрелок из пистолета, олимпийская чемпионка 2004 года.
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