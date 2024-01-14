Свята та традиції 14 січня: що сьогодні зробити, щоб стати багатшим і здоровішим

Церковне свято 14 січня 2024 року у православних

Свято за новим календарем

14 січня за новоюліанським календарем – день святої Ніни, просвітительки, яка увійшла в історію православ’я тим, що привела народ Іверії (Грузії) до християнства.

Свята жила наприкінці III-початку IV століть. Дівчина народилася в Каппадокії (зараз територія Турції, а тоді – Візантійської імперії), у родині багатих, благородних та благочестивих людей. Батько Ніни був родичем святого Георгія Побідоносця, а її мати – сестрою патріарха Єрусалимського. У віці 12 років батьки Ніни разом з нею переїхали до Єрусалиму, де батько став відлюдником, а мати стала служити при храмі Гробу Господнього. Виховання Ніни на себе взяла благочестива стариця. Жінка була родом з Іверії і багато розповідала дівчинці про свою рідну землю. Ніна з юності вивчала Святе Письмо, а після спілкування з наставницею в неї з’явилося бажання проповідувати християнство у Грузії. А після того, як, за переказами, Ніні з’явилася Матір Божа і вручила їй хрест із виноградних лоз, вона віднеслася до цього як до пророцтва. В той час імператор Діоклетіан почав переслідувати християн і дівчина не роздумуючи поїхала до Іверії. Там вона прославилася як цілітелька – після її молитов люди повертала здоров’я. Ніна обійшла весь іверійський край із проповідями і навіть зуміла навернула у християнство місцевого царя Мероя. Після цього з Константинополя запросили єпископа і священиків, побудували перший в Іверії храм в ім’я святих Апостолів.

У Грузії святу рівноапостольну Ніну вважають просвітителькою, яка привела країну до православ’я.

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Православне свято за старим календарем

Свято 14 січня за старим стилем – Обрізання Господнє та день пам’яті Василя Кесарійського (Великого). Про це православне свято ми писали 1 січня.

Також за народною традицією святкували Старий Новий рік. Українці влаштовували посівалками. Хлопчики та юнаки з зерном обходили сусідні будинки, засівали господарям поріг і бажали щасливого року, за що отримували частування. Посівальне зерно не викидали, а давали в корм птиці.

За давнім повір’ям, в свято 14 січня першим в будинок потрібно впустити чоловіка, щоб в родині цілий рік було щастя.

На стіл у Василів вечір українці готували м’ясні страви – холодець, кров’янку, домашні ковбаски, рульку. Заможні сім’ї запікали ціле порося. На свято запрошували всіх рідних і довго не розходилися.

У народне свято 14 січня варто зварити і покуштувати каші, щоб цілий рік бути здоровим.

14 січня – вдалий день для будь-яких покупок . Нова річ довго прослужить і буде радувати.

. Нова річ довго прослужить і буде радувати. За прикметами дня судять, якою буде погода найближчим часом і врожай:

червоний захід сонця – буде врожай пшениці та гороху;

сніг іде – до багатства, дощ – до неврожаю і нещасть;

відлуння далеко чути – до сильних морозів;

сильний вітер – буде хороший урожай фруктів.

У народному календарі 14 січня – Нінин день, який ще називають “Ніна – обряди худоби”. Цей день традиційно присвячують догляду за домашньою худобою.

Заборони на сьогодні, 14 січня

Що не можна робити 14 січня:

лаятися і підвищувати голос;

відмовляти в допомозі та милостині;

ображати кого-небудь і ображатися самому;

давати в борг гроші (щоб не залишитися “на бобах”);

стригтися;

ображати тварин.

Що бажано робити 14 січня

Цього дня можна піти в храм або помолитися святій Ніні вдома. У рівноапостольної Ніни просять позбавити від бід і скорбот, напоумити ворогів. Вважається, що свята допомагає у всіх добрих починаннях і справах.

За народним повір’ям 14 січня добре навести в оселі лад, закінчити розпочаті справи, можна прати і займатися рукоділлям, чим більше зробиш – тим багатшим будеш. Тим, у кого є домашні тварини, як уже говорили раніше, слід приділити їм особливу увагу: почистити хлів, клітки тощо, смачно нагодувати. Вважається, що в Нінин день коров’яче молоко має особливі властивості, тому потрібно випити хоча б трохи молока.

Імениники 14 січня

Іменини сьогодні за церковним календарем у Марка, Сергія, Павла, Ніни, Степана, Іллі, Андрія.

14 січня – знак Зодіаку

Народжений 14 січня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. Іменинники цього дня за характером працьовиті та наполегливі. Вони стійко долають будь-які труднощі і ніколи не здаються. Не люблять грубих та істеричних людей, але нормально сприймають адекватну критику. Народжені 14 січня люди надихають близьких своїм оптимізмом та завзятістю.

14 січня народилися:

1937 рік — український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії Євген Гуцало;

1973 рік — український футболіст, півзахисник Василь Кардаш;

1997 рік —офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно) Сергій Пархоменко.

Історичні події, що сталися 14 січня

В Україні та світі в минулому 14 січня сталося наступне:

1392 рік — Холм отримує від короля Владислава Ягайла міські права і 4320 десятин землі для поселення та землеробства;

1506 рік — у Римі знаходять та перевозять у Ватиканський собор скульптуру “Лаокоон і його сини”;

1604 рік — розпочинає роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви;

1761 рік — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмед-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощує військо маратхських князів;

1794 рік — Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стає першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин;

1814 рік — підписують Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією;

1900 рік — прем’єра опери “Тоска” Дж. Пуччіні;

1919 рік — у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільняють зі своїх посад;

1942 рік — на ім’я А.Гітлера направляють листа, підписаного головним отаманом УНР у Варшаві А. Лівицьким, президентом Української національної ради у Києві професором М. Величківським, головою Генеральної ради українських комбатантів генералом М. Омеляновичем-Павленком, президентом Української національної ради у Львові митрополитом А. Шептицьким, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України;

1943 рік — війна на Тихому океані: починається евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 рік — Генеральна Асамблея ООН обрирає Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 рік — у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу стає українець О. Гончаренко;

1989 рік — міліція розганяє установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української Гельсінської спілки;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 рік — після близько 500-річної перерви прапор “п’яти хрестів” стає державним прапором Грузії;

2005 рік — космічний зонд “Гюйгенс” здійснює вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 рік — годинник Судного дня переводять на одну хвилину назад.

Який сьогодні день (свято) в Україні і світі

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Ініціаторами впровадження цього свята стали міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH, а їхня ідея була підтримана та затверджена під час головної конференції ЮНЕСКО наприкінці 2019 року. Дату святкування обрали не випадково, адже саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель. Вони були видатними логіками XX століття.

Унікальність людини визначають саме свідомість, розум і мислення. Вони ж складають і основу логіки. Багато цивілізацій ще від початку людства вивчали здатність особистості логічно мислити. Однак громадськість мало інформували про значущість логіки.