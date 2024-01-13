Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі: чи втішний прогноз на 14 січня

Погода в Одесі: чи втішний прогноз на 14 січня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 14 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується не дуже морозна, але вітряна погода. На дорогах збережеться ожеледиця.

Прогноз погоди в Одесі на 14 січня

В Одесі хмарно. Без істотних опадів. Ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 0-2°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 14 січня

По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

На автошляхах області ожеледиця, вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Нагадаємо, раніше в Одесі та області було оголошено штормове попередження на 14 січня через посилення південно-західного вітру.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати