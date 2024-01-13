Погода в Одесі: чи втішний прогноз на 14 січня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 14 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується не дуже морозна, але вітряна погода. На дорогах збережеться ожеледиця.
Прогноз погоди в Одесі на 14 січня
В Одесі хмарно. Без істотних опадів. Ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 0-2°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 січня
По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.
На автошляхах області ожеледиця, вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, раніше в Одесі та області було оголошено штормове попередження на 14 січня через посилення південно-західного вітру.