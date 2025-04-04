До програми увійшли Державний навчальний заклад «Ісаєвський професійний аграрний ліцей» та Північний центр професійної освіти. Нещодавно ці установи отримали трактори, дискові борони, плуги, культиватори та сівалки. Нове обладнання буде використовуватися для навчання студентів, які опановують професії сільськогосподарського напрямку, зокрема трактористів-машиністів.

У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що потреба у кваліфікованих спеціалістах аграрної сфери залишається високою. Відтак, оновлення матеріально-технічної бази профтехзакладів сприятиме якісній підготовці майбутніх аграріїв. Програма JICA є частиною урядових зусиль щодо відновлення освітньої інфраструктури та підтримки професійної освіти в Україні.

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