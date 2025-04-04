В программу вошли Государственное учебное заведение «Исаевский профессиональный аграрный лицей» и Северный центр профессионального образования. Недавно эти учреждения получили тракторы, дисковые бороны, плуги, культиваторы и сеялки. Новое оборудование будет использоваться для обучения студентов, осваивающих профессии сельскохозяйственного направления, в частности трактористов-машинистов.

В Министерстве образования и науки Украины отмечают, что потребность в квалифицированных специалистах аграрной сферы остается высокой. Следовательно, обновление материально-технической базы профтехучреждений будет способствовать качественной подготовке будущих аграриев. Программа JICA является частью правительственных усилий по восстановлению образовательной инфраструктуры и поддержки профессионального образования в Украине.

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