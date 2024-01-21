Студентка з Одеси удостоєна престижної національної премії

За що дали престижну премію одеській студентці

Як повідомили в одеській мерії, престижну премію дівчина отримала «за вагомий внесок у захист України, її розвиток та розвиток».

Каріна Кардаш – лауреатка VI Національної премії «Діти – гордість України». Крім того, вона є рекордсменкою України за найбільшою кількістю проведених та офіційно підтверджених благодійних, конкурсно-фестивальних та концертних виступів, за що відзначена сертифікатом Національного реєстру рекордів України.

Що таке Національна премія «Скарб нації»

За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України Національною премією «Скарб нації» відзначають видатних особистостей, сім’ї, організації, благодійників незалежної України, які сприяли та сприяють формуванню позитивного іміджу та світового авторитету рідної країни. Її ініціатором та засновником є громадська організація «Оберіг людства», яка інспірує проекти заради об’єднання українського суспільства, відновлення взаємозв’язку між поколіннями та розвитку сфер діяльності.

Премія «Скарб нації» – це престижна благодійна відзнака, мета якої – показати суспільству героїв нашого часу, що наближають Перемогу у тилу та на фронті. Нею також відзначать тих, хто самовіддано працює на захист та розвиток України.

Лауреатами цієї премії у різні роки були: народна артистка України Ніна Матвієнко; композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара; заслужений діяч мистецтв України та директор-розпорядник Національного хору ім. Григорія Верьовки Ігор Курилов; громадський та політичний діяч Микола Кулеба; окремий загін СП «Азов» Національної Гвардії України; шеф-кухар та дослідник української кухні Євген Клопотенко; Національний паралімпійський комітет України на чолі із Валерієм Сушкевичем; чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик та багато інших.