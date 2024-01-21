Новости Одессы и Одесской области

Студентка из Одессы удостоена престижной национальной премии

Студентка из Одессы удостоена престижной национальной премии

Студентка Одесского театрально-художественного профессионального колледжа, волонтер и певица Карина Кардаш получила Национальную Премию «Сокровище Нации-2023» в номинации «Молодое поколение».

За что дали престижную премию одесской студентке

Как сообщили в одесской мэрии, престижную премию девушка получила «за весомый вклад в защиту Украины, ее развитие и развитие».

Одесская студентка Карина Кардаш

Карина Кардаш

Карина Кардаш – лауреат VI Национальной премии «Дети – гордость Украины». Кроме того, она является рекордсменкой Украины по наибольшему количеству проведенных и официально подтвержденных благотворительных, конкурсно-фестивальных и концертных выступлений, за что отмечена сертификатом Национального реестра рекордов Украины.

Что такое Национальная премия «Сокровище нации»

При поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины Национальной премией «Сокровище нации» отмечают выдающихся личностей, семьи, организации, благотворителей независимой Украины, способствовавших и способствующих формированию позитивного имиджа и мирового авторитета родной страны. Ее инициатором и основателем является общественная организация «Оберег человечества», инспирирующая проекты ради объединения украинского общества, восстановление взаимосвязи между поколениями и развития сфер деятельности.

Премия «Сокровище нации» – это престижное благотворительное отличие, цель которого – показать обществу героев нашего времени, приближающих Победу в тылу и на фронте. Ею также отметят тех, кто самоотверженно работает на защиту и развитие Украины.

Лауреатами этой премии в разные годы были: народная артистка Украины Нина Матвиенко; композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара; заслуженный деятель искусств Украины и директор-распорядитель Национального хора им. Григория Веревки Игорь Курилов; общественный и политический деятель Николай Кулеба; отдельный отряд СП «Азов» Национальной Гвардии Украины; шеф-повар и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко; Национальный паралимпийский комитет Украины во главе с Валерием Сушкевичем; чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и многие другие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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