Уродженка Одеси стала першою космічною туристкою з України

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», на політ у суборбітальний космос Ліна чекала майже 20 років. Її мрія здійснилася 26 січня 2024 року. За квиток до космосу, придбаного ще 2005 року, вона заплатила майже 200 тисяч доларів, заклавши власний будинок.

В американській компанії Virgin Galactic, яка організовує туристичні польоти до космосу, повідомили, що за запуском борту «Галактики 06» спостерігали 150 людей на космодромі «Америка».

Ліна Бороздіна та ще три приватні туристи вирушили на орбіту Землі о 10:00 за східноєвропейським часом, а повернулася на космодром о 10:54.

На фото, яке опублікувала компанія Virgin Galactic, видно непідробні емоції астронавтів:

У своєму Instagram Ліна Бороздіна поділилася щасливим фото, яке підписала «Ми зробили це!»

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що американська вчена-емігрантка з Одеси Ліна Бороздіна полетить у космос як туристка.

У США одеситка працює консультантом однією з систем оздоровлення, багато подорожує. Політ у космос був її найбільшою мрією.