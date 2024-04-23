Співробітники «Інфоксводоканалу» по пояс в багні чисто виконали свою роботу

По пояс у багнюці на глибині 5 метрів – саме за таких умов три дні довелося працювати спеціалістам філії «Інфоксводоканал», щоб усунути аварію на важливому каналізаційному колекторі. Ще й зверху дощ «допомагав». Проте співробітникам підприємства вдалося так чисто виконати свою роботу, що споживачі навіть не відчули на собі наслідки аварії.
А поки хлопці сушили спецодяг, у роботу вступала спецтехніка. Британські екскаватори JCB, якими оснащений парк «Інфоксводоканалу», вкотре доводять свою незамінність у роботі у надскладних умовах на глибинах від 5 метрів.
Тепер на аварійній ділянці каналізаційного колектора встановлено трубу із сучасного матеріалу, а мешканці частини житлового масиву Таїрова отримали надійне водовідведення.
Хлопці поїхали працювати вже на іншу адресу, але із добрим настроєм. Вони самовіддано працювали у важких умовах, без відключення каналізації саме для того, щоб споживачі не відчули наслідків аварії. І це їм вдалося!
Раніше ми розповідали, що днями будівля управління «Інфоксводоканалу» перетворилася на пересувний донорський пункт.