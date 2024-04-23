Співробітники «Інфоксводоканалу» по пояс в багні чисто виконали свою роботу

А поки хлопці сушили спецодяг, у роботу вступала спецтехніка. Британські екскаватори JCB, якими оснащений парк «Інфоксводоканалу», вкотре доводять свою незамінність у роботі у надскладних умовах на глибинах від 5 метрів.

Тепер на аварійній ділянці каналізаційного колектора встановлено трубу із сучасного матеріалу, а мешканці частини житлового масиву Таїрова отримали надійне водовідведення.

Хлопці поїхали працювати вже на іншу адресу, але із добрим настроєм. Вони самовіддано працювали у важких умовах, без відключення каналізації саме для того, щоб споживачі не відчули наслідків аварії. І це їм вдалося!

Раніше ми розповідали, що днями будівля управління «Інфоксводоканалу» перетворилася на пересувний донорський пункт.