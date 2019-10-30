У школі на Одещині четверо дітей захворіли на вірусний гепатит А

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр.

Всього захворіло 4 дітей. У двох хворих діагноз підтверджено клініко-біохімічно.

В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

Довідка. Вірусний гепатит А – поширена кишкова інфекція, що передається фекально-оральним шляхом. Її інкубаційний період досягає від 10 до 35 днів, причому діагностувати гепатит досить складно: в ряді випадків захворювання дорослого населення проходить взагалі безсимптомно і може починатися як грип або звичайне отруєння.

Вірус передається при вживанні некип’яченої води, якщо там знаходиться збудник, а також через немиті руки, погано вимиті фрукти та овочі або інші брудні продукти. Таким чином, основною профілактикою захворювання є дотримання правил особистої гігієни. Фахівці попереджають: не варто пити сиру воду, навіть якщо у вас є фільтри для води, – ці пристрої все одно не вбивають віруси гепатиту.

Фото: beztabu.net