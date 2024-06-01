Сотні одеситів залишаться без світла в перший день літа

Сотні одеситів залишаться без світла в перший день літа

Сьогодні, у суботу, 1 червня 2024 року, в Одесі через проведення планових ремонтних робіт на електромережах без світла до вечора залишаться десятки вулиць.

Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».

Де в Одесі не буде світла 1 червня

Центральний РЕМ:

  • Семінарська, 1-2;
  • пр. Гагаріна, 6а, 8а.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • Метизна (1-а лінія 8 березня);
  • Килимова (2-я лінія 8 березня);
  • Бондарна (5-я лінія 8 березня), 1-109;
  • Вікандера та Ларсена (8 Березня), 1-103;
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня);
  • Арковий пров. (2-й пров. 8 березня);
  • Паркетний пров. (3-й пров. 8 березня);
  • Корковий пров. (4-й пров. 8 березня);
  • Анкерний пров. (6-й пров. 8 березня);
  • Меблевий пров. (8-й пров. 8 березня);
  • Головна, 1-33;
  • Дзвінка, 1-32;
  • Закарпатська, 1-209;
  • Кавказька, 1-41;
  • Кар’єрна, 1-25;
  • Лютнева, 1-59;
  • Прокатна, 1-12;
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий, 1-7;
  • пров. Баркасний, 1-4;
  • пров. Навігаційний, 1-19;
  • пл. Мічуріна, 2-29;
  • пров. Асєєва, 1-57;
  • пров. Андрія, 1-7;
  • Кириллова, 1-42;
  • Флотська, 2-29;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський, 1-9;
  • пров. Кисельова, 1-33;
  • пров. Неплія, 1-12;
  • пров. Кавказький, 1-8;
  • Горбиста, 1-15;
  • Балтська дорога, 37-84;
  • пров. Кіфоренка, 2-35;
  • пров. Стороженка, 2-10;
  • пров. Пресича, 2-26;
  • пров. Терещенка, 7, 13а;
  • Жевахова, 19, 92, 94;
  • Жевахова гора, 17, 72, 87;
  • Мічуріна, 4а;
  • Аграрна, 1-21;
  • Посівна, 1-56.

Роботи до 19:00.

Увечері 1 червня в Одесі можливі стабілізаційні відключення світла

Крім того, як повідомили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», сьогодні ввечері, згідно з наказом від НЕК «Укренерго», в Одесі та Одеській області можливе застосування графіків відключення світла з 18:00 до 23:00.

«Стабілізаційні відключення здійснюються для збереження енергетичної системи України. Через російські атаки зруйновано 80% теплової та гідрогенерації. Електроенергії, що виробляється та імпортується Україною, не завжди вистачає. Так виникає дефіцит. Для позбавлення енергосистеми від масштабних аварій запроваджуються стабілізаційні відключення», – пояснюють у компанії.

Читайте також: Уряд підвищив тарифи на електроенергію: скільки платитимемо з 1 червня.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk