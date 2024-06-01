Сотні одеситів залишаться без світла в перший день літа

Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».

Де в Одесі не буде світла 1 червня

Центральний РЕМ:

Семінарська, 1-2;

пр. Гагаріна, 6а, 8а.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Метизна (1-а лінія 8 березня);

Килимова (2-я лінія 8 березня);

Бондарна (5-я лінія 8 березня), 1-109;

Вікандера та Ларсена (8 Березня), 1-103;

Технарський пров. (1-й пров. 8 березня);

Арковий пров. (2-й пров. 8 березня);

Паркетний пров. (3-й пров. 8 березня);

Корковий пров. (4-й пров. 8 березня);

Анкерний пров. (6-й пров. 8 березня);

Меблевий пров. (8-й пров. 8 березня);

Головна, 1-33;

Дзвінка, 1-32;

Закарпатська, 1-209;

Кавказька, 1-41;

Кар’єрна, 1-25;

Лютнева, 1-59;

Прокатна, 1-12;

пров. 1-й, 2-й Лютневий, 1-7;

пров. Баркасний, 1-4;

пров. Навігаційний, 1-19;

пл. Мічуріна, 2-29;

пров. Асєєва, 1-57;

пров. Андрія, 1-7;

Кириллова, 1-42;

Флотська, 2-29;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський, 1-9;

пров. Кисельова, 1-33;

пров. Неплія, 1-12;

пров. Кавказький, 1-8;

Горбиста, 1-15;

Балтська дорога, 37-84;

пров. Кіфоренка, 2-35;

пров. Стороженка, 2-10;

пров. Пресича, 2-26;

пров. Терещенка, 7, 13а;

Жевахова, 19, 92, 94;

Жевахова гора, 17, 72, 87;

Мічуріна, 4а;

Аграрна, 1-21;

Посівна, 1-56.

Роботи до 19:00.

Увечері 1 червня в Одесі можливі стабілізаційні відключення світла

Крім того, як повідомили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», сьогодні ввечері, згідно з наказом від НЕК «Укренерго», в Одесі та Одеській області можливе застосування графіків відключення світла з 18:00 до 23:00.

«Стабілізаційні відключення здійснюються для збереження енергетичної системи України. Через російські атаки зруйновано 80% теплової та гідрогенерації. Електроенергії, що виробляється та імпортується Україною, не завжди вистачає. Так виникає дефіцит. Для позбавлення енергосистеми від масштабних аварій запроваджуються стабілізаційні відключення», – пояснюють у компанії.

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