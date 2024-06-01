Сотні одеситів залишаться без світла в перший день літа

Сьогодні, у суботу, 1 червня 2024 року, в Одесі через проведення планових ремонтних робіт на електромережах без світла до вечора залишаться десятки вулиць.
Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».
Де в Одесі не буде світла 1 червня
Центральний РЕМ:
- Семінарська, 1-2;
- пр. Гагаріна, 6а, 8а.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Метизна (1-а лінія 8 березня);
- Килимова (2-я лінія 8 березня);
- Бондарна (5-я лінія 8 березня), 1-109;
- Вікандера та Ларсена (8 Березня), 1-103;
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня);
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня);
- Паркетний пров. (3-й пров. 8 березня);
- Корковий пров. (4-й пров. 8 березня);
- Анкерний пров. (6-й пров. 8 березня);
- Меблевий пров. (8-й пров. 8 березня);
- Головна, 1-33;
- Дзвінка, 1-32;
- Закарпатська, 1-209;
- Кавказька, 1-41;
- Кар’єрна, 1-25;
- Лютнева, 1-59;
- Прокатна, 1-12;
- пров. 1-й, 2-й Лютневий, 1-7;
- пров. Баркасний, 1-4;
- пров. Навігаційний, 1-19;
- пл. Мічуріна, 2-29;
- пров. Асєєва, 1-57;
- пров. Андрія, 1-7;
- Кириллова, 1-42;
- Флотська, 2-29;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський, 1-9;
- пров. Кисельова, 1-33;
- пров. Неплія, 1-12;
- пров. Кавказький, 1-8;
- Горбиста, 1-15;
- Балтська дорога, 37-84;
- пров. Кіфоренка, 2-35;
- пров. Стороженка, 2-10;
- пров. Пресича, 2-26;
- пров. Терещенка, 7, 13а;
- Жевахова, 19, 92, 94;
- Жевахова гора, 17, 72, 87;
- Мічуріна, 4а;
- Аграрна, 1-21;
- Посівна, 1-56.
Роботи до 19:00.
Увечері 1 червня в Одесі можливі стабілізаційні відключення світла
Крім того, як повідомили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», сьогодні ввечері, згідно з наказом від НЕК «Укренерго», в Одесі та Одеській області можливе застосування графіків відключення світла з 18:00 до 23:00.
«Стабілізаційні відключення здійснюються для збереження енергетичної системи України. Через російські атаки зруйновано 80% теплової та гідрогенерації. Електроенергії, що виробляється та імпортується Україною, не завжди вистачає. Так виникає дефіцит. Для позбавлення енергосистеми від масштабних аварій запроваджуються стабілізаційні відключення», – пояснюють у компанії.
Читайте також: Уряд підвищив тарифи на електроенергію: скільки платитимемо з 1 червня.