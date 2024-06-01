Сотни одесситов останутся без света в первый день лета – адреса

Сегодня, в субботу, 1 июня 2024 года, в Одессе из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях без света до вечера останутся десятки улиц.
Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Где в Одессе не будет света 1 июня
Центральный РЭС:
- Семинарская, 1-2;
- пр. Гагарина, 6а,8а.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Метизная (1-я линия 8 марта);
- Ковровая (2-я линия 8 марта);
- Бондарная (5-я линия 8 марта), 1-109;
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103;
- Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);
- Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);
- Паркетный пер. (3-й пер. 8 марта);
- Корковый пер. (4-й пер. 8 марта);
- Анкерный пер. (6-й пер. 8 марта);
- Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта);
- Главная, 1-33;
- Звонкая, 1-32;
- Закарпатская, 1-209;
- Кавказская, 1-41;
- Карьерная, 1-25;
- Февральская, 1-59;
- Прокатная, 1- 12;
- пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7;
- пер. Баркасный, 1-4;
- пер. Навигационный, 1-19;
- пл. Мичурина, 2-29;
- пер. Асеева, 1-57;
- пер. Андрейца, 1-7;
- Кириллова, 1-42;
- Флотская, 2-29;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, 1-9;
- пер. Киселева, 1-33;
- пер. Неплия, 1-12;
- пер. Кавказский, 1-8;
- Холмистая, 1-15;
- Балтская дорога, 37-84;
- пер. Кифоренко, 2-35;
- пер. Стороженко, 2-10;
- пер. Пресича, 2-26;
- пер. Терещенко, 7, 13а;
- Жевахова, 19, 92, 94;
- Жевахова гора, 17, 72, 87;
- Мичурина, 4а;
- Аграрная, 1-21;
- Посевная, 1-56.
Работы до 19:00.
Вечером 1 июня в Одессе возможны стабилизационные отключения света
Кроме того, как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня вечером, согласно приказу от НЭК «Укрэнерго», в Одессе и Одесской области возможно применение графиков отключения света с 18:00 до 23:00.
«Стабилизационные отключения производятся для сохранения энергетической системы Украины. Из-за российских атак разрушено 80% тепловой и гидрогенерации. Электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает. Так возникает дефицит. Для избавления энергосистемы от масштабных аварий вводятся стабилизационные отключения», – поясняют в компании.
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