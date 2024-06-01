Сотни одесситов останутся без света в первый день лета – адреса

Сотни одесситов останутся без света в первый день лета – адреса

Сегодня, в субботу, 1 июня 2024 года, в Одессе из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях без света до вечера останутся десятки улиц.

Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Где в Одессе не будет света 1 июня

Центральный РЭС:

  • Семинарская, 1-2;
  • пр. Гагарина, 6а,8а.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Метизная (1-я линия 8 марта);
  • Ковровая (2-я линия 8 марта);
  • Бондарная (5-я линия 8 марта), 1-109;
  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103;
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);
  • Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);
  • Паркетный пер. (3-й пер. 8 марта);
  • Корковый пер. (4-й пер. 8 марта);
  • Анкерный пер. (6-й пер. 8 марта);
  • Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта);
  • Главная, 1-33;
  • Звонкая, 1-32;
  • Закарпатская, 1-209;
  • Кавказская, 1-41;
  • Карьерная, 1-25;
  • Февральская, 1-59;
  • Прокатная, 1- 12;
  • пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7;
  • пер. Баркасный, 1-4;
  • пер. Навигационный, 1-19;
  • пл. Мичурина, 2-29;
  • пер. Асеева, 1-57;
  • пер. Андрейца, 1-7;
  • Кириллова, 1-42;
  • Флотская, 2-29;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, 1-9;
  • пер. Киселева, 1-33;
  • пер. Неплия, 1-12;
  • пер. Кавказский, 1-8;
  • Холмистая, 1-15;
  • Балтская дорога, 37-84;
  • пер. Кифоренко, 2-35;
  • пер. Стороженко, 2-10;
  • пер. Пресича, 2-26;
  • пер. Терещенко, 7, 13а;
  • Жевахова, 19, 92, 94;
  • Жевахова гора, 17, 72, 87;
  • Мичурина, 4а;
  • Аграрная, 1-21;
  • Посевная, 1-56.

Работы до 19:00.

Вечером 1 июня в Одессе возможны стабилизационные отключения света

Кроме того, как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня вечером, согласно приказу от НЭК «Укрэнерго», в Одессе и Одесской области возможно применение графиков отключения света с 18:00 до 23:00.

«Стабилизационные отключения производятся для сохранения энергетической системы Украины. Из-за российских атак разрушено 80% тепловой и гидрогенерации. Электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает. Так возникает дефицит. Для избавления энергосистемы от масштабных аварий вводятся стабилизационные отключения», – поясняют в компании.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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