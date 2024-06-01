Сотни одесситов останутся без света в первый день лета – адреса

Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Где в Одессе не будет света 1 июня

Центральный РЭС:

Семинарская, 1-2;

пр. Гагарина, 6а,8а.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Метизная (1-я линия 8 марта);

Ковровая (2-я линия 8 марта);

Бондарная (5-я линия 8 марта), 1-109;

Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103;

Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);

Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);

Паркетный пер. (3-й пер. 8 марта);

Корковый пер. (4-й пер. 8 марта);

Анкерный пер. (6-й пер. 8 марта);

Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта);

Главная, 1-33;

Звонкая, 1-32;

Закарпатская, 1-209;

Кавказская, 1-41;

Карьерная, 1-25;

Февральская, 1-59;

Прокатная, 1- 12;

пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7;

пер. Баркасный, 1-4;

пер. Навигационный, 1-19;

пл. Мичурина, 2-29;

пер. Асеева, 1-57;

пер. Андрейца, 1-7;

Кириллова, 1-42;

Флотская, 2-29;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, 1-9;

пер. Киселева, 1-33;

пер. Неплия, 1-12;

пер. Кавказский, 1-8;

Холмистая, 1-15;

Балтская дорога, 37-84;

пер. Кифоренко, 2-35;

пер. Стороженко, 2-10;

пер. Пресича, 2-26;

пер. Терещенко, 7, 13а;

Жевахова, 19, 92, 94;

Жевахова гора, 17, 72, 87;

Мичурина, 4а;

Аграрная, 1-21;

Посевная, 1-56.

Работы до 19:00.

Вечером 1 июня в Одессе возможны стабилизационные отключения света

Кроме того, как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня вечером, согласно приказу от НЭК «Укрэнерго», в Одессе и Одесской области возможно применение графиков отключения света с 18:00 до 23:00.

«Стабилизационные отключения производятся для сохранения энергетической системы Украины. Из-за российских атак разрушено 80% тепловой и гидрогенерации. Электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает. Так возникает дефицит. Для избавления энергосистемы от масштабных аварий вводятся стабилизационные отключения», – поясняют в компании.

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