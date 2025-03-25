2023 року Православна церква України (ПЦУ) ухвалила рішення про перехід на новоюліанський календар, що змінило дати багатьох свят. Тепер Благовіщення святкується 25 березня.

Важливо також те, що це свято майже завжди випадає на Великий піст. Однак у цей особливий день його обмеження послаблюються – вірянам можна за святковим столом спожити трохи олії, риби, морепродуктів і вина.

Згідно з біблійним каноном, Благовіщення присвячене події, описаній у Євангелії від Луки. Він описує, як Діві Марії з’явився архангел Гавриїл, який сповістив їй, що незабаром вона стане матір’ю Сина Божого. Ці слова налякали Марію, адже вона на той момент уже була одружена з Йосипом, але зберігала цноту заради служіння богу. Однак вона швидко зрозуміла, що звістка, яку приніс їй Гавриїл, є благою, і прийняла свою долю. До речі, саме так і з’явилася назва свята – від слів «блага звістка».

Благовіщення не дарма припало на 25 березня, адже Ісус Христос народився 25 грудня. Між цією датою і 25 березня – рівно дев’ять місяців.

Згідно з православною традицією, зачаття Ісуса Христа – це спокутування гріха Єви в саду.